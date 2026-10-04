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Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real pela Agência Brasil

Ferramenta estará disponível a partir das 17h deste domingo

04/10/2026 às 14h21
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A Agência Brasil disponibiliza neste domingo (4), a partir das 17h, uma ferramenta de acompanhamento em tempo real com a apuração dos votos das eleições de 2026.

Os leitores terão acesso aos dados oficiais de totalização de votos disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diretamente na primeira página do site.

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Além dos números nacionais, será possível acompanhar a apuração nos estados e no Distrito Federal.

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A ferramenta permitirá o monitoramento da contagem de votos, ao vivo, para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

O acompanhamento em tempo real complementa a cobertura especial das eleições realizada pela Agência Brasil ao longo de 2026 .

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