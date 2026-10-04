Domingo, 04 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
20°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,22
Euro
R$ 5,87
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Homem infarta e morre em seção eleitoral do Rio de Janeiro
Política TRE-RJ não crê em aumento de abstenção por mudança de local de votação
Política Eleição com recorde de pessoas com deficiência ainda impõe obstáculos
Esportes Seleção feminina sub-17 é convocada para mais uma Copa do Mundo
Política Em São Paulo, 34 pessoas são detidas durante as eleições
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Política Política

Eleições: São Paulo tem 45 casos de irregularidade e 15 prisões

Em Santo Amaro, três pessoas foram presas e encaminhadas ao 43º DP

04/10/2026 às 15h22
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Nas primeiras horas do primeiro turno das eleições, autoridades policiais registraram 45 ocorrências e detiveram 15 pessoas em todo o estado de São Paulo. O boletim divulgado também informa casos de boca de urna , que fica configurada quando há manifestações coletivas e sonoras, na capital e no interior.

No distrito de Santo Amaro, zona sul da capital, policiais militares atenderam um chamado para apurar uma possível ocorrência de boca de urna em via pública. Conforme determina a legislação eleitoral, não são permitidas nos dias de votação aglomerações de pessoas com roupas e artigos de propaganda política, o que foi confirmado ao chegarem ao endereço. Ao todo, três pessoas foram presas e encaminhadas ao 43º Distrito Policial.

Continua após a publicidade
Anúncio

Ainda segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), em Mogi Mirim, a Polícia Militar também foi acionada após receber uma denúncia de boca de urna nas proximidades da Escola Técnica Estadual (ETEC) Pedro Ferreira Alves, localizada na Rua Ariovaldo Silveira Franco. Foi formalizada uma ocorrência junto ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) do município.

Continua após a publicidade
Anúncio

Somente no território paulista, são 34,1 milhões os eleitores aptos a participar do pleito, em mais de 11 mil locais de votação, o que exige um esquema especial de segurança. Em nota, a SSP destaca que mantém equipes de policiamento ostensivo e preventivo próximas aos locais, desde as 6h deste domingo (4).

Os agentes já foram escalados nos dias anteriores, para suprir demandas relacionadas à logística das urnas eletrônicas. Após o prazo para o eleitorado votar, que se encerra às 17h, permanecerão em atividade, para garantir novamente a segurança no transporte dos equipamentos.

"A Polícia Civil também atua com reforço dos plantões policiais em todo o estado, além de equipes especializadas de prontidão para o atendimento, o registro e a apuração de eventuais ocorrências. O acompanhamento da operação é realizado em tempo real pela Sala de Gerenciamento de Incidentes (SGI), instalada no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), em alinhamento com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da SSP. O Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil (Cepol) também monitora os registros para agilizar os encaminhamentos necessários", completa a pasta no comunicado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Homem infarta e morre em seção eleitoral do Rio de Janeiro Política TRE-RJ não crê em aumento de abstenção por mudança de local de votação Política Eleição com recorde de pessoas com deficiência ainda impõe obstáculos
Política Em São Paulo, 34 pessoas são detidas durante as eleições Política Sobe para 1.543 número de urnas substituídas no primeiro turno Política Jornais dizem que voto no Brasil define geopolítica na América Latina
Política Boletim de Urna permite conferir totalização dos votos; entenda Política Mais de 5 milhões votam neste domingo no Maranhão Política Analfabetos e ex-alunos votam sob emoção em escola que já foi curral
Tenente Portela, RS Atualizado às 18h16 - Fonte: ClimaTempo
20°
Tempo nublado

Mín. 14° Máx. 24°

Seg 19°C 14°C
Ter 23°C 15°C
Qua 26°C 16°C
Qui 19°C 17°C
Sex 19°C 17°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Redentora - Nota de falecimento
Há 5 dias Redentora - Nota de falecimento
Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Há 2 dias Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Há 9 horas Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Há 4 dias Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados