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Boletim de Urna permite conferir totalização dos votos; entenda

Relatório fica disponível em local de fácil acesso após a votação

04/10/2026 às 15h22
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A partir do momento em que as seções eleitorais encerrarem a votação, às 17h deste domingo (4) , qualquer eleitor poderá atuar como fiscal da totalização dos votos.

A explicação é do secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Michel Kovacs, e vale para todo o país.

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Assim que a votação é encerrada, cada urna eletrônica gera um documento chamado Boletim de Urna.

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Trata-se de um relatório impresso que contém informações como o número total de votos da urna e quanto cada candidato recebeu, além do total de brancos e nulos. Há também QR Code em cada um deles.

Esses documentos são impressos em cinco vias e anexados pelos funcionários dos TREs em local visível e de fácil acesso, nas próprias seções eleitorais.

"É um documento público, que fica na porta da seção eleitoral", descreve Kovacs.

QR Code

Por meio dos QR Codes, o eleitor pode capturar os dados com o aplicativo Boletim na Mão . Este ano, a funcionalidade está presente também no e-Título, aplicativo oficial do Tribunal SuperiorEleitoral (TSE), no menu mais opções.

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, o eleitor pode capturar o QR Code de "quantos boletins quiser".

Com os dados capturados no celular, o eleitor pode comparar as informações com as disponibilizadas pelo TSE no site resultados.tse.jus.br.

“Ele consegue ser um fiscal da eleição, porque a totalização é a soma de todos esses boletins”.

De acordo com Michel Kovacs, desde 2008, os resultados são publicados no site e nunca foi apontada divergência.

"É uma forma muito importante e fácil de auditar a totalização", conclui.

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