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Eleitores têm até as 17h para escolher candidatos

Recomendação é levar colinha em papel para agilizar votação

04/10/2026 às 14h21
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Neste domingo (4), 158.745.463 eleitores estão aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o país , para escolher os candidatos que disputam as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.

A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve anotados os números dos candidatos escolhidos para agilizar a votação.

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Os eleitores devem ficar atentos também aos horários: a votação termina às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília.

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O prazo será prorrogado quando houver pessoas aguardando na fila às 17h. Nesse caso, serão distribuídas senhas para garantir que todos os presentes possam exercer o voto.

Primeiro Turno

Nesta etapa, o eleitor deverá escolher até seis candidatos que disputam os seguintes cargos:

  • Deputado federal (quatro dígitos)
  • Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)
  • Primeiro senador (três dígitos)
  • Segundo senador (três dígitos)
  • Governador (dois dígitos)
  • Presidente da República (dois dígitos)

As eleições definirão a composição do Poder Executivo federal e estadual e renovarão parte do Poder Legislativo para os próximos anos.

Se houver segundo turno para escolha de presidente e governadores, a votação será no dia 25 de outubro.

* Colaboraram Pedro Peduzzi e Amanda Cieglinski

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