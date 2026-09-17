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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (17)

Candidatos participam de caminhadas, carreatas e entrevistas

17/09/2026 às 11h08
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (17) inclui caminhadas, carreatas e visitas a feiras e instituições. Também estão previstas entrevistas em veículos de comunicação, encontros com militantes e apoiadores, caravana partidária e participação em compromisso voltado aos direitos de crianças e adolescentes.

Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de carreata pelas ruas de Vitória da Conquista (BA) até o Estádio Municipal Lomanto Júnior, no bairro Candeias.

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Hertz Dias (PSTU)
Faz panfletagem na Feira do João Paulo, em São Luís (MA) e participa de entrevista ao Podcast Maranhão News.

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de caminhada no bairro Maracanã, em Montes Claros (MG).

Romeu Zema (Novo)
Participa de uma entrevista para o SBT Brasil, às 20h.

Renan Santos (Missão)
Participa de carreata passando por Chapecó (SC), Passo Fundo (RS) e Caxias do Sul (RS).

Ronaldo Caiado (PSD)
Entrevista ao Jornal da Record

Rui Costa Pimenta (PCO)
Participa do programa Análise Internacional, transmitido pelo canal do Diário Causa Operária no YouTube;

Samara Martins (UP)
Participa de caminhada no centro de São Paulo (SP) e de tribuna popular com militantes e apoiadores no Itaim Paulista e no Jardim Pantanal.

Wilson Grassi (Democrata)
Participa da assinatura do Termo de Compromisso de Presidente Amigo da Criança, da Abrinq, em São Paulo (SP). Também visita a ONG Cão sem Dono, em Itapecerica da Serra (SP) e a fábrica de móveis veterinários Metalvet.

Augusto Cury (Avante)
Concede entrevista coletiva na sede da Associação Paulista de Imprensa em São Paulo, às 9h30.

Clariana Barão (DC)
Participa de caminhada na Feira de Toritama (PE) e visita a Feira de Santa Cruz do Capibaribe (PE).

Edmilson Costa (PCB)
Participa de caravana em São José do Rio Preto com as candidaturas do PCB.

O candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não divulgou agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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