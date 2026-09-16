Quinta, 17 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
10°

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,15
Euro
R$ 5,91
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política TSE vai enviar alertas no e-Título com orientações para eleições
Economia Entidades industriais e trabalhistas consideram tímida queda da Selic
Justiça Moraes vota para igualar tempo de licenças-maternidade e adotante
Economia Petrobras tem maior margem de lucro entre grandes petroleiras mundiais
Saúde Mudanças climáticas figuram como crise de saúde pública, diz Padilha
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Feira Negócios Daqui
Política Política

TSE vai enviar alertas no e-Título com orientações para eleições

Aplicativo permite consultar local de votação e justificar ausência

16/09/2026 às 21h55
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A duas semanas do primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a enviar, nesta quinta-feira (17), notificações oficiais aos eleitores pelo aplicativo e-Título.

Os alertas trazem orientações sobre serviços eleitorais, consulta ao local de votação e combate à desinformação. O envio continuará durante todo o período eleitoral, inclusive entre o primeiro e o segundo turnos.

Continua após a publicidade
Anúncio

“Queremos incentivar eleitoras e eleitores a manterem o e-Título atualizado e facilitar o acesso a informações importantes para o exercício do voto, como a consulta ao local de votação. É um canal direto de comunicação da Justiça Eleitoral com a cidadania”, destaca a assessora-chefe de Gestão da Identificação do TSE, Marília Loyola.

Continua após a publicidade
Anúncio

O TSE recomenda que os eleitores consultem antecipadamente o local de votação. A informação está disponível na opção “Onde Votar”, que indica a zona e a seção eleitoral.

Serviços

Além de apresentar a via digital do título eleitoral, o e-Título reúne diferentes serviços da Justiça Eleitoral. Entre eles estão:

Consulta ao local de votação: permite verificar zona e seção eleitoral.

Acompanhamento do Título Net: mostra o andamento de requerimentos feitos pelo sistema.

Certidão de filiação partidária: permite emitir documentos sobre filiação atual e histórico de vínculos.

Justificativa de ausência: possibilita justificar a ausência no dia da eleição, por geolocalização, ou posteriormente, com documentos comprobatórios.

Pagamento de multas eleitorais: débitos podem ser quitados por Pix ou cartão de crédito, por meio do PagTesouro.

Validação de documentos: permite conferir a autenticidade de certidões da Justiça Eleitoral por meio de QR Code.

Boletim na Mão: a ferramenta passou a integrar o e-Título e permite consultar e compartilhar Boletins de Urna.

Descadastramento de mesário voluntário: permite solicitar pelo celular o cancelamento da inscrição para trabalhar nas eleições.

O aplicativo também oferece recursos de segurança, como a geração de código temporário para autenticação em sistemas parceiros da Justiça Eleitoral, mediante reconhecimento facial.

Identificação

O e-Título substitui o título eleitoral em papel. Para eleitores com biometria cadastrada e fotografia disponível no aplicativo, o documento digital também pode ser utilizado como identificação no momento da votação.

Como baixar

O e-Título é gratuito e está disponível nas lojas oficiais de aplicativos para celulares Android e iOS. Também é possível baixar no site do TSE .

O Tribunal recomenda instalar ou atualizar o aplicativo com antecedência, fazer o primeiro acesso e conferir os dados antes do dia da votação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (16) Política Em carta aos candidatos, Fenaj pede valorização dos jornalistas Política "Tiktokização" e crise sufocam propostas de campanha, diz Fenaj
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (15) Política Confira como foi a segunda-feira (14) dos candidatos a presidente Política Ciência ainda não foi lembrada na campanha eleitoral, diz SBPC
Política Campanha incentiva voto de quem tem mais de 70 anos Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (14) Política Ex-presidente José Sarney é internado com quadro de pneumonia
Tenente Portela, RS Atualizado às 01h16 - Fonte: ClimaTempo
10°
Tempo limpo

Mín. Máx. 24°

Sex 22°C 12°C
Sáb 17°C 16°C
Dom 27°C 16°C
Seg 26°C 18°C
Ter 21°C 17°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Há 2 dias Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Há 2 dias Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 6 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Há 4 dias CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados