Sábado, 31 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
20°

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,44
Euro
R$ 6,07
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Esportes Corinthians encerra jejum com vitória sobre o Mirassol: 2 a 0
Política Aluno é ameaçado de morte no DF por opção política
Geral Estudantes relatam violência relacionada à eleição presidencial
Geral Inscrições para Prêmio Desenvolvimento em Jogo terminam neste domingo
Política Vieira encontra Rubio nos EUA após vitória de Lula e fuga de Flávio
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Educação Educação

Programa oferece cursos gratuitos sobre IA para professores

Podem participar docentes da educação básica e do ensino superior

31/10/2026 às 11h55
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Professores da educação básica e do ensino superior poderão participar de cursos gratuitos sobre inteligência artificial (IA), ferramentas digitais e segurança no ambiente online . As capacitações serão oferecidas a partir de 14 de outubro e abordam desde o uso de recursos de IA no planejamento de aulas até temas relacionados à proteção de crianças e adolescentes na internet.

Entre os cursos disponíveis estão formações sobre a utilização do Microsoft Copilot em atividades pedagógicas. Os conteúdos incluem orientações para elaboração de planos de aula, criação de comandos para sistemas de inteligência artificial ( prompt ) e desenvolvimento de assistentes virtuais para apoiar atividades educacionais.

Continua após a publicidade
Anúncio

Outra curso abordará o uso de ferramentas de IA na produção de materiais didáticos. As aulas apresentarão possibilidades de criação de conteúdos visuais, interativos e gamificados, além de discutir aspectos éticos relacionados ao uso dessas tecnologias na educação.

Continua após a publicidade
Anúncio

A programação prevê ainda um módulo sobre os direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. A proposta é orientar educadores sobre situações envolvendo exposição online de estudantes, uso de tecnologias no ambiente escolar e aplicação da legislação de proteção de crianças e adolescentes.

Os cursos integram o programa Professor 4.0, iniciativa da Escola Superior de Redes (ESR) em parceria com a Microsoft. Segundo a instituição, o programa foi criado para ampliar a preparação dos educadores para o uso de tecnologias digitais e para os desafios trazidos pela expansão da inteligência artificial nos processos de ensino e aprendizagem.

Serviço

Cursos disponíveis:

  • Produtividade com Microsoft Copilot;
  • Criação de prompts para inteligência artificial;
  • Desenvolvimento de agentes no Copilot Studio;
  • Tecnologias educacionais e IA na docência;
  • ECA Digital na educação básica: da lei à prática pedagógica.

As inscrições podem ser feitas pela internet, na página do programa , onde também estão disponíveis informações sobre carga horária, certificação e conteúdo das aulas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Educação Enade 2026: iniciantes devem preencher questionário até 18 de dezembro Educação Escolas públicas têm até sábado para regularizar pendências com FNDE Educação MEC Idiomas inclui curso gratuito de coreano, com aulas e exercícios
Educação Enem: mulheres e pardos lideram inscrições; confira o painel do Inep Educação Fies 2: inscrições gratuitas para vagas remanescentes estão abertas Educação Aberta inscrição para seleção de professor elaborador do Enade 2027
Educação Enamed: termina hoje prazo para recurso contra gabarito preliminar Educação Estudantes de escolas públicas querem ensino e aprendizagem melhores Educação Revalida 2026/2: divulgado resultado de casos de logística e de saúde
Tenente Portela, RS Atualizado às 19h15 - Fonte: ClimaTempo
20°
Tempo limpo

Mín. 13° Máx. 25°

Dom 29°C 14°C
Seg 28°C 17°C
Ter 27°C 18°C
Qua 26°C 19°C
Qui 20°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Há 3 dias Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela
Há 6 dias Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela
Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Tenente Portela
Há 4 dias Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Tenente Portela
Prefeitura de Tenente Portela decreta luto por morte de ex-prefeito
Há 6 dias Prefeitura de Tenente Portela decreta luto por morte de ex-prefeito
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados