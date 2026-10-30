Sábado, 31 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
15°

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,44
Euro
R$ 6,07
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Geral Terceira edição do CNU pode ter até 3 mil vagas
Geral Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução
Geral Polícia de SP investiga venda de dados de mortos a funerárias
Geral Finados: 2 milhões de passageiros devem passar por aeroportos do país
Política Entidades repudiam listas de boicote por divergência política
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Feira Negócios Daqui
Educação Educação

Enade 2026: iniciantes devem preencher questionário até 18 de dezembro

Inscritos deverão acessar o Sistema Enade a partir desta sexta-feira

30/10/2026 às 10h29
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Arquivo Agência Brasil
© Arquivo Agência Brasil

Os participantes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 devem preencher o Questionário do Ingressante a partir desta sexta-feira (30) até 18 de dezembro.

O prazo anterior foi corrigido no edital do exame , publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Continua após a publicidade
Anúncio

O objetivo é conhecer o perfil dos estudantes no momento do ingresso na educação superior. Os inscritos deverão acessar o Sistema Enade para responder ao questionário. É preciso fazer login com a conta da plataforma Gov.br.

Continua após a publicidade
Anúncio

O documento reúne perguntas sobre informações socioeconômicas que permitem a compreensão das características dos novatos no ensino superior. As respostas devem contribuir para melhorar os processos de avaliação da educação superior brasileira, de acordo com o Inep.

Preenchimento obrigatório

O questionário é destinado aos estudantes inscritos pelas instituições de educação superior que iniciaram, em 2026, e estão devidamente matriculados em um curso de bacharelado ou superior de tecnologia de uma das áreas avaliadas descritas no edital.

Eles devem ter até 25% da carga horária mínima do currículo do curso integral.

Embora os iniciantes estejam dispensados de fazer a prova do Enade, o preenchimento do questionário é obrigatório para atestar a situação de regularidade no exame.

Enade

O Enade 2026 será aplicado nas seguintes modalidades:

  • Enade de Bacharelados de Cursos Superiores de Tecnologia para concluintes e ingressantes;
  • Enade para os cursos de Medicina (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica - Enamed);
  • Enade das Licenciaturas, que corresponde à avaliação teórica para aqueles que se preparam para a carreira de professor.

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos estudantes com o objetivo de verificar a aprendizagem dos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares do curso, além do desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à formação geral e profissional.

Os resultados do Enade e as respostas dos candidatos ao Questionário do Estudante são usados na composição dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior dos cursos e das instituições de ensino.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Educação Escolas públicas têm até sábado para regularizar pendências com FNDE Educação MEC Idiomas inclui curso gratuito de coreano, com aulas e exercícios Educação Enem: mulheres e pardos lideram inscrições; confira o painel do Inep
Educação Fies 2: inscrições gratuitas para vagas remanescentes estão abertas Educação Aberta inscrição para seleção de professor elaborador do Enade 2027 Educação Enamed: termina hoje prazo para recurso contra gabarito preliminar
Educação Estudantes de escolas públicas querem ensino e aprendizagem melhores Educação Revalida 2026/2: divulgado resultado de casos de logística e de saúde Educação Pé-de-Meia: pagamento da sétima parcela começa nesta segunda
Tenente Portela, RS Atualizado às 23h15 - Fonte: ClimaTempo
15°
Tempo limpo

Mín. 15° Máx. 23°

Dom 25°C 14°C
Seg 29°C 13°C
Ter 27°C 17°C
Qua 27°C 18°C
Qui 21°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Há 2 dias Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Há 6 dias Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela
Há 6 dias Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela
Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Tenente Portela
Há 3 dias Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Tenente Portela
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados