Segunda, 02 de Novembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
17°

Parcialmente nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,44
Euro
R$ 6,07
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Lula garante que programas sociais serão mantidos
Política Violência política: Disque 100 recebeu 189 denúncias durante eleição
Geral Mega-Sena acumula; prêmio para sorteio de quarta vai a R$ 46 milhões
Educação Falta uma semana para o Enem 2026; veja horários e o que levar
Geral Recebimento de vales-alimentação e refeição mudam a partir do dia 7
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Educação Educação

Prêmio para mulheres cientistas tem inscrição prorrogada até novembro

Objetivo é reconhece estudantes com interesse em pesquisa científica

01/11/2026 às 13h20
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© USP/Divulgação
© USP/Divulgação

Mulheres estudantes do Ensino Médio e universitárias terão até o dia 15 de novembro para se inscrever no 8º Prêmio Carolina Bori Ciência e Mulher.

A premiação, promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), tem o objetivo de reconhecer cientistas e jovens pesquisadoras com trabalhos relevantes em suas áreas de conhecimento e incentivar a participação feminina na produção científica. Por isso, o foco se alterna anualmente entre profissionais e estudantes.

Continua após a publicidade
Anúncio

Este ano, a proposta é identificar jovens que, mesmo no início de sua formação, já demonstram curiosidade científica, criatividade, capacidade de investigação e interesse em construir uma trajetória ligada à ciência.

Continua após a publicidade
Anúncio

Podem concorrer estudantes que estejam matriculadas no Ensino Médio ou em cursos de graduação em instituições de ensino brasileiras.

Para participar, essas meninas devem ter desenvolvido projetos ou atividades de iniciação científica com orientação de professores ou pesquisadores ou se destacado em feiras e olimpíadas científicas, projetos de pesquisa ou ações de divulgação científica.

A SBPC vai premiar seis mulheres: três do ensino médio e três da graduação. Em cada etapa, será escolhido um projeto de cada uma das seguintes áreas: Humanidades; Ciências Biológicas e da Saúde e Engenharias, Ciências Exatas e Ciências da Terra.

As vencedoras irão receber uma mentoria exclusiva com pesquisadores reconhecidos e vão apresentar seus trabalhos na 79ª reunião Anual da SBPC prevista para ocorrer em julho de 2027 em João Pessoa (PB) .

Além disso, as estudantes do ensino médio ganhadoras vão receber um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil e as alunas da graduação um valor de R$13 mil.

Quem foi Carolina Bori

Carolina Martuscelli Bori (1924-2004) foi uma psicóloga e pesquisadora brasileira pioneira da ciência e da pesquisa científica no país.

Também foi a responsável pela introdução da Análise Experimental do Comportamento no Brasil e a primeira mulher a presidir a SBPC, entre os anos de 1986 e 1989.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de novembro pelo formulário online.

O edital com todas as informações pode ser acessado no site da SBPC .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Educação Falta uma semana para o Enem 2026; veja horários e o que levar Educação MEC encaminha à PF denúncias de violência política Educação Programa oferece cursos gratuitos sobre IA para professores
Educação Enade 2026: iniciantes devem preencher questionário até 18 de dezembro Educação Escolas públicas têm até sábado para regularizar pendências com FNDE Educação MEC Idiomas inclui curso gratuito de coreano, com aulas e exercícios
Educação Enem: mulheres e pardos lideram inscrições; confira o painel do Inep Educação Fies 2: inscrições gratuitas para vagas remanescentes estão abertas Educação Aberta inscrição para seleção de professor elaborador do Enade 2027
Tenente Portela, RS Atualizado às 00h38 - Fonte: ClimaTempo
17°
Parcialmente nublado

Mín. 17° Máx. 26°

Ter 28°C 16°C
Qua 24°C 17°C
Qui 25°C 15°C
Sex 28°C 13°C
Sáb 17°C 10°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Há 4 dias Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Tenente Portela
Há 5 dias Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Tenente Portela
Dia do Servidor Público: ponto facultativo será na sexta-feira
Há 6 dias Dia do Servidor Público: ponto facultativo será na sexta-feira
Zumbi, Finados e Proclamação: confira feriados nacionais de novembro
Há 5 dias Zumbi, Finados e Proclamação: confira feriados nacionais de novembro
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados