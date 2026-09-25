Eleições 2026: saiba quem são os candidatos a governador de Alagoas

Quatro candidatos concorrem ao governo de Alagoas nas eleições deste ano. No estado, 2.441.794 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 53% são mulheres e 47% são homens.

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Entre os eleitores que declararam cor/raça, 70,85% são pardos, 19,93% são brancos, 7,81% pretos, 0,89% é indígena e 0,52%, amarelo.

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O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo de Alagoas. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

JHC - João Henrique Holanda Caldas (PSDB)

Lenilda Luna - Lenilda Luna de Almeida (UP)

Márcio Jambo - Marcio Ferreira Jambo Sobrinho (DEMOCRATA)

Renan Filho - José Renan Vasconcelos Calheiros Filho (MDB)