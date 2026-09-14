Terça, 15 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
12°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,14
Euro
R$ 5,94
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Economia Conselho regulamenta crédito para taxistas e motoristas de aplicativo
Política Confira como foi a segunda-feira (14) dos candidatos a presidente
GRAVE ACIDENTE Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Economia Move Brasil terá R$ 30 bilhões para crédito de veículos
Economia Estados e municípios têm limite de crédito para 2026 ampliado
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Saúde Saúde

IBGE acionará PF e AGU contra fake news sobre pesquisa de saúde

Postagem falsa sugeria criação de um "banco de DNA estatal"

14/09/2026 às 19h05
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta segunda-feira (14) que acionará a Polícia Federal e a Advocacia-Geral da União (AGU) para investigar a divulgação de fake news na internet sobre a Pesquisa Nacional de Saúde (PMS 2026).

O IBGE identificou um movimento espalhando informações falsas nas redes sociais, sugerindo que o levantamento serviria para montar "um banco de DNA estatal", o que o órgão repudia.

Continua após a publicidade
Anúncio

Em nota, o instituto explicou que a pesquisa faz coleta de sangue e urina para exames "exclusivamente para os objetivos de pesquisa". Informou ainda que os materiais "serão descartados ao final". Com a coleta, investiga, por exemplo, níveis de glicose, colesterol e creatinina na população.

Continua após a publicidade
Anúncio

Segundo o órgão de estatística, a desinformação que circulou nas redes, nos últimos dias, impacta a operação de coleta em todo o país e, "por isso, os responsáveis precisam ser identificados", defendeu o IBGE, justificando o acionando dos órgãos federais.

Terceira edição

Ao informar que o material biológico é utilizado somente para produzir indicadores de saúde, o IBGE explicou ainda que a pesquisa é realizada em parceria com o Ministério da Saúde e busca contribuir para ações de planejamento de ações de prevenção, serviços e campanhas de vacinação, além da promoção de alimentação saudável.

Esta é a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde. O levantamento começou em julho e pretende visitar 140 mil domicílios para coletar informações sobre hábitos de vida e acesso a serviços de saúde.

Os agentes também irão medir peso, aferir a pressão arterial e conferir a altura de alguns entrevistados, até o final de novembro.

Segundo o IBGE, a coleta de sangue e de urina por profissionais qualificados vai abranger de 15 mil a 20 mil pessoas, com 35 anos ou mais.

"Quando uma pessoa participa da PNS 2026, ela não responde apenas a uma pesquisa: contribui para que o Brasil conheça melhor sua população e possa planejar, hoje e no futuro, cuidados de saúde alinhados às necessidades dos brasileiros", disse o órgão, na nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Saúde SUS amplia cobertura da vacina Pneumo 20 para maiores de 85 anos Saúde Assédio e sobrecarga ameaçam saúde mental de jornalistas, diz pesquisa Saúde SUS vacina mais de 1 milhão de crianças com Pneumo 20
Saúde Baixa visão na infância: especialista alerta para diagnóstico precoce Saúde Plano de saúde terá que cobrir mamografia digital para todas as idades Saúde Olho seco: uso excessivo de telas entre crianças reduz ato de piscar
Saúde Anvisa aprova novas indicações para remédio que trata câncer de mama Saúde Prevenção ao suicídio: profissionais de saúde destacam riscos com bets Saúde Autismo: médica lista estratégias que ajudam no atendimento a crianças
Tenente Portela, RS Atualizado às 01h16 - Fonte: ClimaTempo
12°
Tempo nublado

Mín. Máx. 18°

Qua 19°C 6°C
Qui 22°C 8°C
Sex 22°C 11°C
Sáb 16°C 15°C
Dom 25°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Há 5 horas Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Há 6 dias PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 4 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Advogada suspeita de transferir vítimas de exploração sexual para outro cativeiro é presa no RS
Há 6 dias Advogada suspeita de transferir vítimas de exploração sexual para outro cativeiro é presa no RS
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados