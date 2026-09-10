Anvisa aprova novas indicações para remédio que trata câncer de mama

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Tenente Portela, RS
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou novas indicações terapêuticas para o medicamento Trodelvy ( sacituzumabe govitecana ), usado no tratamento de pacientes adultos com câncer de mama triplo-negativo (CMTN).
Duas novas indicações foram aprovadas:
De acordo com a Anvisa, o câncer de mama triplo-negativo representa um subtipo agressivo da doença, associado a pior prognóstico e limitado número de opções terapêuticas. Pacientes com doença localmente avançada irressecável ou metastática frequentemente apresentam rápida progressão clínica e elevada mortalidade.
“Nesse contexto, há necessidade de tratamentos mais eficazes nas fases iniciais da terapêutica”, destacou a agência.
O sacituzumabe govitecana é um conjugado anticorpo-fármaco que age ligando-se especificamente à proteína Trop-2 na superfície das células cancerígenas para liberar uma medicação quimioterápica diretamente nelas.
O registro foi publicado no Diário Oficial da União da última terça-feira (8).
*Com informações da Anvisa
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