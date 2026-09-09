Segunda, 14 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,13
Euro
R$ 5,94
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Veja como foi o fim de semana dos candidatos a presidente
Geral Mega-Sena acumula para R$ 95 milhões; confira os números sorteados
Justiça PF está com celular de Vorcaro e afirma poder enviar dados a ministros
POLÍCIA CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Política Crise institucional prejudica debate eleitoral, avaliam entidades
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Saúde Saúde

São Paulo confirma dois novos casos de sarampo

Pacientes são crianças com menos de dois anos de idade

09/09/2026 às 17h05
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Dois novos casos de sarampo na capital foram confirmados hoje (09) pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Os dois casos se referem a crianças com menos de dois anos de idade.

Com as duas confirmações, o estado paulista já soma 30 casos da doença somente neste ano. Desse total, 22 pessoas não tinham sido vacinadas contra o sarampo ou apresentavam esquema vacinal incompleto.

Continua após a publicidade
Anúncio

Por causa do aumento de casos, em agosto foi realizada uma campanha ampla de vacinação em Guarulhos e São Bernardo do Campo, cidades que concentraram as notificações da doença. Segundo a secretaria, mais de 2,5 milhões de doses da vacina chegaram a ser aplicadas no estado paulista somente no mês de agosto.

Continua após a publicidade
Anúncio

Diante do cenário epidemiológico, a secretaria recomendou que a população paulista continue se vacinando contra a doença. A orientação é que a população do estado procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência para verificar a situação vacinal e atualizar a imunização.

Segundo a secretaria, a vacinação contra o sarampo é indicada para:

Crianças

  • Aos 12 meses: primeira dose da vacina contra o sarampo
  • Aos 15 meses: segunda dose da vacina contra o sarampo

Pessoas de 15 meses a 29 anos

  • Devem ter duas doses da vacina contra o sarampo registradas, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

Pessoas de 30 a 59 anos

  • Devem ter pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo registrada na caderneta.

Trabalhadores da saúde

  • Devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade.

Dose zero para bebês

A dose zero da vacina tríplice viral continua sendo aplicada em crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias que moram nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. A dose zero também pode ser indicada para crianças dessa faixa etária que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo, conforme avaliação das equipes de vigilância.

A dose zero não substitui as doses previstas no calendário. Mesmo que seja vacinada antes de completar 1 ano, a criança deverá receber normalmente a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Saúde SUS vacina mais de 1 milhão de crianças com Pneumo 20 Saúde Baixa visão na infância: especialista alerta para diagnóstico precoce Saúde Plano de saúde terá que cobrir mamografia digital para todas as idades
Saúde Olho seco: uso excessivo de telas entre crianças reduz ato de piscar Saúde Anvisa aprova novas indicações para remédio que trata câncer de mama Saúde Prevenção ao suicídio: profissionais de saúde destacam riscos com bets
Saúde Autismo: médica lista estratégias que ajudam no atendimento a crianças Saúde Anvisa amplia indicação de vacina contra meningite Saúde Anvisa aprova genéricos de medicamentos contra diabetes e obesidade
Tenente Portela, RS Atualizado às 00h55 - Fonte: ClimaTempo
Tempo limpo

Mín. Máx. 18°

Ter 18°C 8°C
Qua 18°C 5°C
Qui 22°C 7°C
Sex 23°C 11°C
Sáb 17°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Há 5 dias PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Há 7 dias Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 3 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados