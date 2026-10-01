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Sicredi Raízes participa do 2º Summit das Cooperativas Escolares com representantes de 18 cooperativas escolares

2º Summit das Cooperativas Escolares, realizado em Santa Cruz do Sul

01/10/2026 às 19h08
Por: Redação
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Sicredi Raízes participa do 2º Summit das Cooperativas Escolares com representantes de 18 cooperativas escolares

Estudantes e professores da área de atuação da cooperativa estiveram em Santa Cruz do Sul/RS para um dia de aprendizado, integração e fortalecimento dos valores do cooperativismo

A Sicredi Raízes RS/SC/MG participou no sábado, 26, do 2º Summit das Cooperativas Escolares, realizado em Santa Cruz do Sul. A cooperativa esteve representada por estudantes e professores de suas 18 cooperativas escolares, que integraram uma programação voltada ao protagonismo juvenil, à intercooperação, ao voluntariado e ao desenvolvimento sustentável.

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Promovido pela Central Sicredi Sul/Sudeste, o evento reuniu representantes de 20 cooperativas, mais de 200 cooperativas escolares e cerca de 700 participantes de diferentes regiões do país. A proposta foi proporcionar uma experiência imersiva por meio da metodologia gamificada Cooperlândia, incentivando os jovens a refletirem sobre o papel do cooperativismo na construção de comunidades mais prósperas.

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Durante o encontro, os participantes vivenciaram atividades colaborativas, momentos de troca de experiências e dinâmicas voltadas ao fortalecimento dos princípios cooperativistas. O evento também destacou a relação entre o voluntariado e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), tema que permeou toda a programação.

Para a analista de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Raízes, Mayara Winck, a participação no Summit reforça o propósito do programa e o impacto que ele gera na formação dos estudantes.

"Ver nossos jovens participando de um evento dessa grandiosidade é motivo de orgulho. O Programa Cooperativas Escolares proporciona experiências que estimulam o protagonismo, a liderança, o senso de responsabilidade e a cooperação. O Summit foi um momento para fortalecer esses valores, ampliar conexões e mostrar aos estudantes que, quando trabalhamos juntos, conseguimos gerar transformações positivas em nossas comunidades."

O Programa Cooperativas Escolares é uma iniciativa educativa que integra princípios e valores do cooperativismo ao ambiente escolar. Com o apoio de professores orientadores, os estudantes criam e administram suas próprias cooperativas, desenvolvendo habilidades de liderança, empreendedorismo, trabalho em equipe e cidadania. Atualmente, a Sicredi Raízes conta com 18 cooperativas escolares em sua área de atuação no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fortalecendo a formação de jovens lideranças comprometidas com o desenvolvimento local e a construção de um futuro mais cooperativo.

O 2º Summit das Cooperativas Escolares encerrou com a SummitFest, celebração que simbolizou a prosperidade construída coletivamente e reforçou a importância da cooperação como caminho para transformar realidades e gerar impacto positivo nas comunidades.

 

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