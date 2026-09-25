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Pronatec oferta mais de 1,5 mil vagas nas áreas de meio ambiente

Painel de Oportunidades do MEC lista cursos técnicos disponíveis

25/09/2026 às 14h20
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo
© Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) , do Ministério da Educação (MEC), ofertará, em outubro, 1.580 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional relacionados ao meio ambiente, à sustentabilidade e bioeconomia.

Os 11 cursos técnicos disponíveis serão ofertados nas modalidades presenciais e de ensino a distância (EaD).

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São 14 instituições de ensino das redes federal e estaduais dos seguintes localidades:

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  • Maranhão;
  • Minas Gerais;
  • Mato Grosso;
  • Mato Grosso do Sul;
  • Pará;
  • Pernambuco;
  • Piauí;
  • Rio de Janeiro;
  • Rio Grande do Norte;
  • Roraima;
  • Rio Grande do Sul.

As vagas podem ser consultadas no Painel de Oportunidades do Pronatec . Na ferramenta online , os interessados devem selecionar o filtro “vagas verdes” e, no campo referente ao mês de oferta da qualificação profissional, escolher “outubro”.

Os cursos oferecidos são:

  1. aquicultor;
  2. auxiliar de operação de biodigestores;
  3. auxiliar de produção de biocombustíveis: biodiesel e bioquerosene de aviação
  4. horticultor orgânico;
  5. instalador de sistemas de armazenamento para mini e microgeração de energia;
  6. instalador de sistemas fotovoltaicos;
  7. operador de beneficiamento de pescado;
  8. profissional de instalação e manutenção de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos;
  9. profissional de manutenção de veículos elétricos levíssimos e de duas rodas;
  10. profissional de manutenção em sistemas energéticos e equipamentos industriais;
  11. profissional em automação e controle para eficiência energética.

O próprio Painel de Oportunidades do Pronatec direciona o cidadão ao site oficial da instituição de ensino que disponibilizou a vaga.

Pronatec

Criado em 2011, o Pronatec tem objetivo de ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica no Brasil para aumentar a inserção de jovens e adultEnsino técnicoos no mundo do trabalho.

A capacitação verde, como é chamada pelo MEC, vem para atender à crescente de profissionais preparados para uma atuação mais sustentável e a formação técnica abrange a preservação, conservação, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental, no contexto das mudanças climáticas.

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