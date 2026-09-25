Pronatec oferta mais de 1,5 mil vagas nas áreas de meio ambiente

Tempo limpo
Tenente Portela, RS
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) , do Ministério da Educação (MEC), ofertará, em outubro, 1.580 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional relacionados ao meio ambiente, à sustentabilidade e bioeconomia.
Os 11 cursos técnicos disponíveis serão ofertados nas modalidades presenciais e de ensino a distância (EaD).
São 14 instituições de ensino das redes federal e estaduais dos seguintes localidades:
As vagas podem ser consultadas no Painel de Oportunidades do Pronatec . Na ferramenta online , os interessados devem selecionar o filtro “vagas verdes” e, no campo referente ao mês de oferta da qualificação profissional, escolher “outubro”.
Os cursos oferecidos são:
O próprio Painel de Oportunidades do Pronatec direciona o cidadão ao site oficial da instituição de ensino que disponibilizou a vaga.
Criado em 2011, o Pronatec tem objetivo de ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica no Brasil para aumentar a inserção de jovens e adultEnsino técnicoos no mundo do trabalho.
A capacitação verde, como é chamada pelo MEC, vem para atender à crescente de profissionais preparados para uma atuação mais sustentável e a formação técnica abrange a preservação, conservação, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental, no contexto das mudanças climáticas.
Mín. 14° Máx. 28°