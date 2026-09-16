Quarta, 16 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
18°

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,14
Euro
R$ 5,93
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Saúde Anvisa determina recolhimento do produto NotShake Protein
Economia IBC-BR recua 0,2% em julho; resultado representa alta de 1% em um ano
Saúde Anvisa proíbe caneta emagrecedora vinda do Paraguai
Direitos Humanos Violência muda rotina e escolhas de 98% das mulheres brasileiras
Justiça Justiça aceita denúncia contra 5 acusados de matar ciclista no Rio
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Justiça Justiça

Rioprevidência vende em leilão terreno na Ilha dos Caiçaras

Objetivo é reforçar o caixa, após fundo aplicar no Master

16/09/2026 às 09h43
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Rioprevidência (Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro) – responsável exclusivamente pelo pagamento de servidores estaduais inativos (aposentados) e pensionistas – vendeu um terço do terreno na Ilha dos Caiçaras, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio.

No local funciona o tradicional Clube dos Caiçaras. O próprio clube arrematou o terreno, no leilão dessa terça-feira (15), pelo lance inicial, de R$ 23,3 milhões. A área do terreno tem 11,3 mil metros quadrados.

Continua após a publicidade
Anúncio

A venda ocorreu na sede do Rioprevidência, no centro do Rio, e integra o plano de desinvestimento da carteira imobiliária da autarquia, com o objetivo de reforçar o caixa do fundo previdenciário dos servidores estaduais, após perdas resultantes de investimentos no Banco Master .

Continua após a publicidade
Anúncio

No site oficial do Clube dos Caiçaras , a diretoria reforçou que o restante da ilha já pertencia à instituição e que a compra da fatia do estado manteve a regularidade das atividades no local.

A área é ocupada regularmente pelo clube há anos, por meio de instrumentos públicos de autorização de uso, mediante o pagamento mensal da respectiva remuneração ao RioPrevidência. Portanto, o processo anunciado não altera a regularidade da atual ocupação pelo Clube dos Caiçaras.

“É importante registrar, ainda, que a fração objeto do leilão possui características específicas e está sujeita a limitações e condicionantes urbanísticas, ambientais e de uso, compatíveis com a natureza da ilha e com as atividades sociais, esportivas e recreativas aqui desenvolvidas.”

Investimento

O governo do Rio investiu cerca de R$ 3,7 bilhões de recursos do Rioprevidência no Banco Master. A informação foi revelada pela Polícia Federal durante investigações sobre os aportes suspeitos realizados no Banco Master, o que colocou em risco o pagamento dos servidores inativos e pensionistas do governo do estado do Rio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Justiça Justiça aceita denúncia contra 5 acusados de matar ciclista no Rio Justiça Rioprevidência leiloa por R$ 23,3 milhões terreno na Ilha dos Caiçaras Justiça Rio recupera R$ 153 milhões de esquemas de corrupção
Justiça Entenda: STF encerra sessão sem definir casos sobre Moraes e Mendonça Justiça Depoimento de Vorcaro à PF é adiado após pedido da defesa Justiça Dino cita descumprimento de normas e sugere julgamento conjunto dia 23
Justiça Marques se declara impedido, e Toffoli suspeito em julgamento no STF Justiça Começa sessão no STF com Mendonça e Moraes no plenário da Corte Justiça Reunião do Copom começa com expectativa de nova redução da Selic
Tenente Portela, RS Atualizado às 12h15 - Fonte: ClimaTempo
18°
Tempo limpo

Mín. Máx. 19°

Qui 23°C 8°C
Sex 19°C 12°C
Sáb 19°C 15°C
Dom 27°C 16°C
Seg 26°C 17°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Há 2 dias Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Há 1 dia Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 6 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Há 3 dias CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados