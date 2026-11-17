Candidatos pré-selecionados na chamada única para as vagas remanescentes do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) devem validar os dados da inscrição até esta quarta-feira (18).

O Fies é um programa do Ministério da Educação (MEC), que oferece financiamento para estudantes cursarem a educação superior em instituições privadas.

O processo deve ser realizado na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do Fies (CPSA), na instituição de ensino para a qual o estudante foi pré-selecionado . A partir do terceiro dia útil dessa etapa, o candidato tem prazo de dez dias para também validar as informações no banco.

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A classificação dos pré-selecionados está disponível desde ontem (16) no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior . O acesso é com o login da conta Gov.br.

No total, foram oferecidas 50 mil vagas para contratação do financiamento ainda este ano, em diversos cursos de graduação de instituições privadas.

Fies Social

Metade dos pré-selecionados atende à modalidade Fies Social, que contempla candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo e inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Nesses casos, os estudantes poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino participantes, conforme as regras do programa.

Os candidatos que não foram pré-selecionado na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera, e a convocação será no período de 25 a 30 de novembro.