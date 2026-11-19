A Escola Municipal GET IV Centenário, escola pública de ensino fundamental localizada na Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, é uma das cinco vencedoras do Prêmio Melhores Escolas do Mundo 2026. O resultado da premiação foi divulgado nesta quinta-feira (19).

A escola venceu na categoria Superação de Adversidades, uma das cinco da premiação.

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Localizada na Maré, bairro que abriga um complexo de 16 favelas no Rio de Janeiro, a escola está em um dos territórios mais vulneráveis e violentos da cidade. A região é constantemente alvo de operações policiais e disputa de grupos armados. Apenas entre 2016 e 2025 ocorreram 231 operações, que resultaram em 160 mortes e 1.538 ações de violência, segundo o projeto De Olho na Maré .

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Foi depois de uma das operações que a escola, que atende crianças de 6 a 11 anos de idade, percebeu a necessidade da conversa e da escuta dos estudantes. A escola criou o Café com Música e Prosa, que é o acolhimento socioemocional, principalmente por causa dos dias após as operações policiais, para que os estudantes possam falar e ser ouvidos.

A escuta virou diária e passou a fazer parte do projeto Fábrica de Sonhos. Os primeiros 20 minutos do dia são para que os estudantes falem sobre as próprias questões, sentimentos e preocupações.

Além da Escola Municipal GET IV Centenário, mais três escolas brasileiras estavam entre as 50 finalistas do prêmio , anunciadas em junho deste ano : a Escola Baniwa Kalipana, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas; o Centro de Educação Infantil Rosa Mutran Maluf, em Cuiabá, e o Centro Educacional Primeiro Mundo, em Canaã dos Carajás, no Pará.

Os vencedores de cada uma das categorias foram:

Categoria Superação de Adversidades: Escola Municipal GET IV Centenário, Rio de Janeiro, Brasil

Categoria Ação Ambiental: Slum2School Green Academy, em Epe, Nigéria

Categoria Inovação: G-School, em Seul, Coreia do Sul

Categoria Promoção de Vidas Saudáveis: TNS Beaconhouse, em Lahore, Paquistão

Categoria Colaboração com a Comunidade: Swiss Cottage School, Development and Research Centre, em Londres, Reino Unido

A escola vencedora da categoria Prêmio Escolha da Comunidade foi Darüşşafaka Eğitim Kurumları, de Istambul, na Turquia, que recebeu o maior número de votos entre as 50 escolas finalistas das cinco categorias dos prêmios World’s Best School em uma votação pública.

Conheça a escola do Rio

A Escola Municipal GET IV Centenário é um dos ginásios educacionais tecnológicos (GETs) do município do Rio, modelo que pretende inovar a aprendizagem . Nela, os estudantes trabalham em espaços equipados com kits de robótica, óculos de realidade virtual, computadores e impressoras 3D. Nesses ambientes, investigam problemas reais ligados à própria comunidade e desenvolvem soluções práticas por meio da aprendizagem Steam, que integra ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

A metodologia da Fábrica de Sonhos, desenvolvida coletivamente por gestores escolares, professores, estudantes e pela comunidade do entorno, tem cinco etapas. Primeiro, os estudantes identificam sonhos, ideias ou problemas da comunidade que desejam explorar; em seguida, pesquisam, criam protótipos, apresentam e refletem sobre o trabalho.

As famílias participam de reuniões de planejamento colaborativo, nas quais os gestores apresentam metas acadêmicas, projetos e expectativas e, em conjunto, são definidas as responsabilidades dos estudantes, dos familiares e dos professores.

A cada dois meses, a escola também promove encontros de acompanhamento pedagógico em que professores, estudantes e famílias analisam dados de aprendizagem, conversam sobre desafios, trocam estratégias de apoio e decidem coletivamente como ajudar cada criança a avançar.

A metodologia da escola vem sendo reconhecida por seu potencial de expansão e replicação. Elementos do modelo chegaram a cerca de 350 escolas da rede municipal.

Inscrições abertas

O World’s Best School Prizes, traduzido como Prêmio Melhores Escolas do Mundo, é promovido pela plataforma T4 Education e apoiado pela Fundação Lemann, American Express e Accenture.

Os vencedores foram escolhidos por uma academia de jurados formada por especialistas.

As escolas vencedoras e finalistas serão convidadas a participar do World Schools Summit, em Londres, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2027, reunindo educadores, formuladores de políticas públicas e lideranças do setor educacional para compartilhar experiências e boas práticas. As escolas vencedoras também serão convidadas a indicar um estudante para o Conselho Global da Juventude, contribuindo para a formação das lideranças do futuro.

As inscrições para os prêmios World’s Best School Prizes 2027 foram abertas nesta quinta.

Podem se inscrever todas as escolas que atendem estudantes na educação obrigatória e têm registro legal junto ao respectivo Ministério da Educação ou órgão regulador governamental, incluindo escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, além de escolas online.

As inscrições se encerram em 5 de março de 2027 e devem ser feitas pela internet .