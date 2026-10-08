Domingo, 11 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
17°

Chuva

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 4,99
Euro
R$ 5,58
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Lula faz comício em Natal e Flávio participa de moto-carreata no Rio
Política PF desmente Veja e Padilha aciona Justiça sobre fake news contra Lula
Saúde José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal
Política Aumentam agressões políticas em mês de luta contra violência à mulher
Geral PM do Rio reforça policiamento para o feriado de segunda-feira
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Justiça Justiça

Homem é retirado do STF após tentar entrar dizendo ser "imperador

Ele proferia frases desconexas e não chegou a ser preso

08/10/2026 às 15h57
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Um homem foi contido nesta quinta-feira (8) pela equipe de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) após tentar entrar no edifício-sede da Corte, onde está localizado o plenário.

O episódio ocorreu após ele se aproximar da marquise do prédio e começar a proferir frases desconexas. O homem se identificou como "imperador das Forças Armadas do Brasil" .

Continua após a publicidade
Anúncio

Segundo o STF, ele não chegou a ser preso e foi conduzido para a parte externa do tribunal.

Continua após a publicidade
Anúncio

Na semana passada, o Supremo registrou uma tentativa de invasão . Um homem foi preso pela Polícia Judiciária, que realiza a segurança interna do STF, ao tentar pular as grades que fazem a proteção do edifício-sede.

O esquadrão antibomba da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) precisou ser chamado após o homem jogar uma mochila em uma parada de ônibus localizada em frente ao Supremo.

Após a realização do trabalho de varredura, a PM descartou a presença de explosivos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Justiça Fux pede acesso a processos contra Jair Bolsonaro no STF Justiça Defesa quer que Mendonça analise soltura de Daniel Vorcaro Justiça Zanin relata pedido de Paes para suspender eleição de Ruas em 1º turno
Justiça Moraes determina emissão de mandado de prisão contra Eduardo Bolsonaro Justiça Paes recorre ao STF para barrar anulação dos votos de Garotinho Justiça TSE adia julgamento sobre candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado
Justiça TSE anula votos de Garotinho, e Ruas vence governo do Rio no 1º turno Justiça TSE julga recurso que pode definir eleições no Rio Justiça TSE julga validade da candidatura de Deltan ao Senado
Tenente Portela, RS Atualizado às 03h15 - Fonte: ClimaTempo
17°
Chuva

Mín. 16° Máx. 18°

Seg 18°C 16°C
Ter 22°C 16°C
Qua 23°C 16°C
Qui 18°C 15°C
Sex 17°C 12°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Há 5 dias Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Há 7 dias Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Homem mata companheira e tenta se suicidar em Barra do Guarita
Há 7 dias Homem mata companheira e tenta se suicidar em Barra do Guarita
Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
Há 3 dias Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados