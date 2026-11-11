Quarta, 11 de Novembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
20°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 0,00
Euro
R$ 0,00
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Presença feminina no comando de prefeituras mais que dobrou em 24 anos
Geral São Paulo recebe festival de filmes sobre mobilidade urbana
Geral Bolão de Iturama (MG) leva R$ 3,2 milhões na Mega-Sena
Política Relator defende redução da maioridade penal com prisões separadas
Educação MEC aprova diretrizes para uso de IA em cada etapa da educação
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Política Política

Presença feminina no comando de prefeituras mais que dobrou em 24 anos

Apesar do avanço, mulheres seguem sub-representadas, diz IBGE

11/11/2026 às 11h13
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Antônio Cruz/ Agência Brasil
© Antônio Cruz/ Agência Brasil

A participação de mulheres no comando das prefeituras do país passou de 6% em 2001 para 13,4% em 2025.

Os dados estão na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) , divulgada nesta quarta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

Apesar da participação feminina ter mais mais que dobrado, o IBGE reforça que as mulheres ainda estão sub-representadas. O instituto faz a comparação com o universo da população brasileira, na qual as mulheres são 51,2% dos 213,4 milhões de habitantes do país.

Continua após a publicidade
Anúncio

Na outra ponta, 86,6% das cidades têm homens no posto máximo do Poder Executivo municipal, isto é, 86 em cada 100. Em 2025, o Brasil tinha 4.821 prefeitos e 749 prefeitas.

Idade, instrução e reeleitos

O IBGE chegou às informações por meio de questionários respondidos pelas 5.569 prefeituras, o Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, arquipélago localizado em Pernambuco.

O levantamento, que traçou o perfil de gestores públicos municipais, sinaliza que a idade média de prefeitas e prefeitos era 50,5 anos, a maior registrada desde 2001, quando era 48,7 anos.

Em relação à instrução, o IBGE constatou que 61,4% dos prefeitos e prefeitas tinham ao menos o ensino superior completo. Em 2001, essa parcela era somente 36,9%.

Quanto à área de formação dos 3.422 prefeitos e prefeitas com diploma de faculdade, mais da metade (52%) estava concentrada nos cursos de direito (21,4%), administração (16,7%), medicina (7,2%) e engenharia (6,7%).

As prefeitas apresentavam, em 2025, escolaridade maior que os homens. Entre elas, 82,9% tinham superior completo. Entre eles, 58,1%.

Os dados do IBGE revelam regressão na parcela de prefeitos e prefeitas sem instrução. Em 2001, 13,1% dos gestores tinham o ensino fundamental incompleto. Em 2025, a proporção foi reduzida a 3,6%.

A pesquisa identificou que 2.635 gestores (47,3% do total) eram políticos reeleitos. Em 2017, quando esse dado começou a ser coletado, eram 1.417; em 2021, 2.315 em segundo mandato consecutivo.

Pretos e pardos sub-representados

Outra sub-representação sinalizada pelo IBGE é relacionada à cor/raça dos chefes de Executivo locais. A maioria deles se declara branca (68,2%), enquanto pretos e pardos somam 31,3%. Indígenas e amarelos não ultrapassam 0,5%.

Na população brasileira, brancos são 42,6%, enquanto pretos e pardos somam 56,2%, de acordo com outro levantamento do próprio IBGE de 2025.

Na região Sul, o percentual de prefeitos e prefeitas brancos chega a 93,5%, o maior do país. O menor fica com o Norte, 40,4%.

No Norte, 58,7% dos gestores são pretos e pardos; no Sul, apenas 6,2%.

Conhecimento sobre ODS

A Pesquisa de Informações Básicas Municipais revelou informações inéditas sobre o conhecimento que os prefeitos têm sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conjunto de iniciativas elaboradas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para enfrentar problemas sociais, econômicos e ambientais até 2030 (Agenda 2030).

>> Leia aqui: Três em cada quatro municípios sofreram impactos ambientais em 2 anos

O levantamento aponta que 61,5% dos prefeitos (3.426 gestores) declararam ter conhecimento sobre os ODS.

Em cidades com mais de 500 mil habitantes, o nível de conhecimento sobe para 93,8%. Nos municípios com até 5 mil habitantes, fica em 55%.

A pesquisa revela que do total de prefeituras, 993 municípios (17,8%) aderiram formalmente à Agenda 2030, dos quais 954 executaram ações efetivas no ano de 2025.

Os ODS com maior adesão são Educação (884 municípios), Saúde (876), Água potável e saneamento (839) e Fome zero e agricultura sustentável (828).

Para a responsável pelo estudo, a analista Rosane Teixeira de Siqueira e Oliveira, “o ideal é que o conhecimento sobre os ODS seja disseminado no maior número de municípios”.

Recursos humanos

Os pesquisadores coletaram informações sobre o contingente de trabalhadores no âmbito municipal, incluindo câmaras de vereadores.

Em 2025, as cidades tinham 7.857.805 pessoas ocupadas pela administração municipal. Esse total equivale a uma alta de 3,2% em relação ao ano anterior e representa 3,7% da população do país.

Desse contingente, 95,6% estavam na administração direta, isto é, prefeituras, secretarias e câmaras municipais, sendo 52,9% estatutários (com estabilidade adquirida por concurso público) e 6,4% regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sem estabilidade. Os demais eram cargos comissionados, empregados sem vínculo permanente e estagiários.

A administração indireta – empresas públicas, fundações, autarquias e sociedades de economia mista ─ empregava 345 mil pessoas, sendo 38,8% estatutários e 31,1% pela CLT.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Relator defende redução da maioridade penal com prisões separadas Política Relator apresenta diretrizes da proposta de voto distrital misto Política Movimentações no Senado antecipam disputa pelo comando da Casa em 2027
Política Lula sanciona exame que irá avaliar qualidade de alunos de medicina Política Lula quer economia arrumada para atrair investimentos Política Alcolumbre retira maioridade penal da pauta e vai aguardar Câmara
Política Exames do presidente Lula estão dentro da normalidade, diz boletim Política Entenda a diferença entre o voto proporcional e o voto distrital misto Política Câmara de SP arquiva pedido de impeachment contra Ricardo Nunes
Tenente Portela, RS Atualizado às 11h15 - Fonte: ClimaTempo
20°
Tempo nublado

Mín. 14° Máx. 26°

Qui 29°C 17°C
Sex 30°C 17°C
Sáb 32°C 16°C
Dom 29°C 19°C
Seg 29°C 19°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Há 6 dias Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Programação da Feira Negócios Daqui
Há 5 dias Programação da Feira Negócios Daqui
SUS e Einstein desenvolvem IA para identificação de doenças de pele
Há 7 dias SUS e Einstein desenvolvem IA para identificação de doenças de pele
Enem 2026: MEC garante segurança da prova e mantém regras da redação
Há 7 dias Enem 2026: MEC garante segurança da prova e mantém regras da redação
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados