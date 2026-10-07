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Mega-Sena acumula para R$ 100 milhões; confira os números sorteados

Dezenas sorteadas foram 01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52

07/10/2026 às 00h18
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.067 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (6). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52

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  • 85 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.382,67 cada
  • 7.264 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 643,89 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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