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Unidade do Tudo Fácil é reinaugurada na zona sul de Porto Alegre

Foi reinaugurada, na sexta-feira (2/10),a unidade de atendimento do Tudo Fácil na zona sul de Porto Alegre. O evento ocorreu na Avenida Venceslau E...

05/10/2026 às 13h44
Por: Redação Fonte: Secom RS
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No local, são disponibilizados serviços públicos, municipais, estaduais e federais, além de orientações para acesso a serviços -Foto: Maurício Tonetto/Secom
No local, são disponibilizados serviços públicos, municipais, estaduais e federais, além de orientações para acesso a serviços -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Foi reinaugurada, na sexta-feira (2/10),a unidade de atendimento do Tudo Fácil na zona sul de Porto Alegre. O evento ocorreu na Avenida Venceslau Escobar, bairro Tristeza, local de funcionamento da unidade. O espaço possui 820 metros quadrados, os quais abrigam 16 guichês para atendimento presencial e três guichês de autoatendimento.

O governador Eduardo Leite ressaltou que o Tudo Fácil reúne, em um mesmo espaço, serviços de diferentes órgãos públicos. "O Estado deve sempre se colocar a serviço da sociedade. A Administração Pública precisa se ajustar para poder atender o cidadão. O Tudo Fácil é uma maneira de facilitar a prestação de diversos serviços, minimizando os obstáculos da burocracia", afirmou.

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Com previsão de cerca de 10 mil atendimentos mensais, o serviço é voltado, principalmente, à população residente nos bairros da zona sul e do extremo sul de Porto Alegre. O horário de atendimento da unidade permanece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

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O prédio era de propriedade do Banrisul e foi incorporado ao patrimônio estadual por meio de permuta imobiliária em 2026. Com isso, a unidade passou por um processo de reformas para se adequar ao padrão visual e infraestrutura do projeto, incluindo substituição do piso, renovação dos móveis, reforma dos banheiros, pintura dos ambientes, adequação das instalações elétricas e da infraestrutura de rede e climatização. A unidade terá 54 profissionais, sendo dois empregos diretos e 52 postos de trabalho terceirizados.

No local, são disponibilizados serviços públicos, municipais, estaduais e federais, além de orientações para acesso a serviços digitais.O prédio também abriga integralmente a estrutura de teleatendimento (ALO 155) e de chat da rede Tudo Fácil (rs.gov.br), constituindo-se como o principal centro de atendimento remoto do programa. A partir dessa instalação são realizados atendimentos, orientações e esclarecimentos a cidadãos de diversas regiões do Estado.

Inaugurada em 2010, a unidade Tudo Fácil - Zona Sul foi uma das primeiras da rede. Neste período, a unidade consolidou-se como uma importante referência de acesso aos serviços públicos estaduais para a população da região, contribuindo para a descentralização do atendimento. Ela é uma das três agências presentes na capital, que também possui unidades fixas no Centro e na Zona Norte. Ao todo, são 14 unidades fixas, incluindo também agências em Lajeado, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Santa Maria, Gravataí, Canoas, Tramandaí, Novo Hamburgo e Uruguaiana. Além disso, a rede conta com duas unidades móveis para atendimento itinerante.

Rede Tudo Fácil

Tudo Fácil Porto Alegre – Zona Sul

  • Endereço: Avenida Venceslau Escobar, 2666 – Tristeza

  • Funcionamento:desegunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

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