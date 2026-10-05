Unidade do Tudo Fácil é reinaugurada na zona sul de Porto Alegre

Com previsão de cerca de 10 mil atendimentos mensais, o serviço é voltado, principalmente, à população residente nos bairros da zona sul e do extremo sul de Porto Alegre. O horário de atendimento da unidade permanece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O prédio era de propriedade do Banrisul e foi incorporado ao patrimônio estadual por meio de permuta imobiliária em 2026. Com isso, a unidade passou por um processo de reformas para se adequar ao padrão visual e infraestrutura do projeto, incluindo substituição do piso, renovação dos móveis, reforma dos banheiros, pintura dos ambientes, adequação das instalações elétricas e da infraestrutura de rede e climatização. A unidade terá 54 profissionais, sendo dois empregos diretos e 52 postos de trabalho terceirizados.