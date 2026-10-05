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Quando será o segundo turno das eleições? Veja a data

Além de presidente, 6 estados e o DF irão decidir governador

05/10/2026 às 00h31
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irão disputar o segundo turno da eleição para presidente da República. Com isso, os eleitores voltam às urnas para o segundo turno no dia 25 de outubro de 2026 (domingo).

Flávio terminou a apuração em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.103.033 votos. Lula ficou em segundo, com 45,16%, ou 53.870.724 votos.

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A eleição presidencial é decidida em segundo turno quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

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Em seis estados e no DF, a eleição para governador foi para o segundo turno, e também será decidida no dia 25 de outubro.

>> Veja onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos:

Acre
Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos)

Amazonas
Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL)

Distrito Federal
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT)

Espírito Santo
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço ficou com 34,06%.

Rio de Janeiro
Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD)

Rio Grande do Norte
Allyson (União) e Cadu de Lula (PT)

Tocantins
Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB)

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