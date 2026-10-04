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Dorinha e Vicentinho Junior vão disputar o 2° turno no Tocantins

Candidatos do União e do PSDB foram os mais votados no 1º turno

04/10/2026 às 21h28
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Tocantins.

Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Até 19h14, 96,28% das urnas haviam sido totalizadas

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  • Dorinha terminou a apuração em primeiro lugar, com 45,70% dos votos válidos, ou 372.189 votos.
  • Vicentinho ficou em segundo, com 43,76% , equivalente a 357.148 votos.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Tocantins será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Os demais candidatos obtiveram:

  • Laurez Moreira (PSD): 96,28%
  • Ataídes Oliveira (Novo): 1,54%
  • Professor Witer Naves (PSOL): 0,61%
  • Du Pereira (DC): 0,15%
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