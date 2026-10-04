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Jorginho Mello é reeleito governador de Santa Catarina em 1° turno

Candidato pelo PL, Jorginho está considerado eleito com votos

04/10/2026 às 21h28
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

Com 81,63% das urnas apuradas, o atual governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), foi reeleito ao cargo em primeiro turno. O candidato obteve 68,32% dos votos válidos, o equivalente a 2.373.179 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h15, 81,63% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

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Jorginho disputou cargo pela coligação Fé no Trabalho e Pé na Tábua, formada por Avante, Agir, DC, PSDB Cidadania, Novo, Republicanos e PL. O vice-governador eleito é Adriano Silva (PL).

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Também disputavam o governo do estado Gelson Merísio (PSB), que alcançou 15,91% dos votos e João Rodrigues (PSD), que até o momento registrou 13,73% dos votos.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo catarinense.

Sobre o governador

Natural de Ibicaré (SC), Jorginho tem 70 anos. Ele foi deputado estadual, deputado federal e senador. Formado em direito e estudos sociais, foi diretor do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC).

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