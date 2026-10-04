Em São Paulo, 14% das seções estavam abertas às 18h para votação

Apesar de o encerramento da votação estar marcado para as 17h, alguns eleitores do estado de São Paulo ainda estão nas filas aguardando para escolher seus candidatos, informou neste domingo (4) o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), José Antonio Encinas Manfré.

Em entrevista coletiva concedida na sede do TRE, na capital paulista, na noite de hoje, Manfré informou que, por volta das 18h, cerca de 14% das seções eleitorais do estado ainda estavam terminando a votação. Somente eleitores que chegaram no local de votação até as 17h estão autorizados a continuar na fila.

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Esse atraso na votação em São Paulo, disse o presidente do TRE paulista, é resultado tanto das fortes chuvas quanto da demora do eleitor em digitar os números nas urnas. Havia muitos cargos em votação. além disso alguns eleitores acabaram se esquecendo de levar as anotações com os números de seus candidatos e demoraram para digitar os números, o que acabou contribuindo para a demora nas filas.

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Apesar disso, o presidente do TRE disse ter considerado “satisfatória e segura” a eleição eleições em São Paulo .

Em algumas cidades do interior do estado, que foram severamente atingidas por chuvas e ventos, houve locais de votação com falta de luz. Mas isso, informou Manfré, não prejudicou a eleição, já que as urnas eletrônicas também utilizam baterias. “Não houve prejuízo às eleições porque as baterias foram acionadas”, disse ele.

Boletim divulgado pelo TRE-SP às 17h de hoje informou que 317 urnas precisaram ser substituídas em todo o estado por terem apresentado alguma falha ou problema. Isso corresponde a cerca de 0,276% das 114.605 urnas que foram utilizadas para esta eleição em São Paulo.