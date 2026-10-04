Votação começa com poucas filas na zona sul de São Paulo

A votação transcorreu sem dificuldades para os eleitores da 6ª Zona Eleitoral (ZE), no bairro Paraíso, na zona sul da capital.

Próxima do metrô Vergueiro, a ZE registrava um bom fluxo, com eleitores votando rapidamente e com poucas filas. O colégio eleitoral tinha movimento principalmente de idosos e voluntários das eleições, por volta das 9h deste domingo (4).

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A advogada Vanessa Gomes demorou poucos minutos para participar do pleito. Vindo com o marido, optaram por votar nas primeiras horas para acompanhar a apuração, pois ele atua em uma das campanhas.

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“Já vim para ficar com o dia mais tranquilo e evitar que intercorrências me impedissem de estar aqui, fazendo o meu papel de cidadã e fazendo com que a democracia mais uma vez seja efetivada. É a principal arma que o povo tem para que a democracia seja cumprida, não importa em qual lado, se direita ou esquerda, votemos”, declarou para a Agência Brasil . Vanessa destacou ainda que o processo é muito simples, pode ser feito com qualquer documento de identidade".

“Só é bom olhar onde se vota, para não ter risco de ficar sem tempo. Por isso acho melhor votar cedo, pensar no futuro que queremos para nós e nossas famílias e depois cada um que vá curtir seu domingo”, completou Gomes.

Para a técnica em gestão previdenciária Inês Teixeira do Amaral votar cedo é uma estratégia para fugir das filas. “Mas mesmo se houvesse fila, a gente está num momento importantíssimo, jamais deixaria de votar. Não é só por ser obrigatório, é por ser importantíssimo para a cidadania”, disse.

Inês votou acompanhada da amiga Elaine Martins, funcionária pública. Ela considera que votar é decidir os rumos do futuro.