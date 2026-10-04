Domingo, 04 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
22°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,22
Euro
R$ 5,87
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política TSE registra 421 urnas substituídas nas primeiras 2 horas de votação
Política Polícia Federal prende 28 pessoas por crimes eleitorais neste domingo
Política Solicitou voto em trânsito? Saiba como verificar onde votar
Justiça No estado de São Paulo, 32 urnas com problemas são substituídas
Justiça Saiba o que são crimes eleitorais e como denunciar
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Política Política

Votação começa com poucas filas na zona sul de São Paulo

No Bairro Paraíso maior parte das seções não tinha filas

04/10/2026 às 11h18
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A votação transcorreu sem dificuldades para os eleitores da 6ª Zona Eleitoral (ZE), no bairro Paraíso, na zona sul da capital.

Próxima do metrô Vergueiro, a ZE registrava um bom fluxo, com eleitores votando rapidamente e com poucas filas. O colégio eleitoral tinha movimento principalmente de idosos e voluntários das eleições, por volta das 9h deste domingo (4).

Continua após a publicidade
Anúncio

A advogada Vanessa Gomes demorou poucos minutos para participar do pleito. Vindo com o marido, optaram por votar nas primeiras horas para acompanhar a apuração, pois ele atua em uma das campanhas.

Continua após a publicidade
Anúncio

“Já vim para ficar com o dia mais tranquilo e evitar que intercorrências me impedissem de estar aqui, fazendo o meu papel de cidadã e fazendo com que a democracia mais uma vez seja efetivada. É a principal arma que o povo tem para que a democracia seja cumprida, não importa em qual lado, se direita ou esquerda, votemos”, declarou para a Agência Brasil . Vanessa destacou ainda que o processo é muito simples, pode ser feito com qualquer documento de identidade".

“Só é bom olhar onde se vota, para não ter risco de ficar sem tempo. Por isso acho melhor votar cedo, pensar no futuro que queremos para nós e nossas famílias e depois cada um que vá curtir seu domingo”, completou Gomes.

Para a técnica em gestão previdenciária Inês Teixeira do Amaral votar cedo é uma estratégia para fugir das filas. “Mas mesmo se houvesse fila, a gente está num momento importantíssimo, jamais deixaria de votar. Não é só por ser obrigatório, é por ser importantíssimo para a cidadania”, disse.

Inês votou acompanhada da amiga Elaine Martins, funcionária pública. Ela considera que votar é decidir os rumos do futuro.

“Eu sempre voto cedo prefiro resolver logo e acho que é importante votar sempre, é uma questão de cidadania, de você exercer seus direitos e permitir que os demais cidadãos tenham seus direitos respeitados”, explicou Elaine.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política TSE registra 421 urnas substituídas nas primeiras 2 horas de votação Política Polícia Federal prende 28 pessoas por crimes eleitorais neste domingo Política Solicitou voto em trânsito? Saiba como verificar onde votar
Política Eleições 2026: camiseta, adesivo, bandeira: o que pode usar para votar Política No Rio de Janeiro, 12,86 milhões de eleitores são esperados para votar Política Colinha em papel e sem celular: saiba o que pode entrar na cabine
Política Eleições 2026: veja os horários de votação neste domingo Política Eleições 2026: veja como consultar local de votação e seção eleitoral Política Eleições 2026: e-Título permite justificar ausência pelo celular
Tenente Portela, RS Atualizado às 12h15 - Fonte: ClimaTempo
22°
Tempo nublado

Mín. 14° Máx. 24°

Seg 19°C 14°C
Ter 23°C 15°C
Qua 26°C 16°C
Qui 19°C 17°C
Sex 19°C 17°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Redentora - Nota de falecimento
Há 5 dias Redentora - Nota de falecimento
Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Há 2 dias Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Há 4 dias Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Há 2 horas Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados