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Eleições 2026: camiseta, adesivo, bandeira: o que pode usar para votar

Eleitores podem usar itens que expressem sua preferência política

04/10/2026 às 10h17
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Durante a votação, é permitida a manifestação individual e silenciosa da sua posição política.

Isso significa que eleitores podem usar itens que expressem sua preferência, como:

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  • bandeiras,
  • camisetas,
  • broches e
  • adesivos.

O que não pode é haver aglomerações, manifestações coletivas ruidosas, abordagem a outros eleitores ou qualquer tentativa de aliciamento, que é considerado crime de boca de urna .

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Quem identificar possíveis irregularidades pode denunciar por meio do aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral. A ferramenta permite informar o local da ocorrência, descrever os fatos e anexar fotos, vídeos, áudios ou links para ajudar na apuração.

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