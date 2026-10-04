Eleições 2026: veja os horários de votação neste domingo

Neste domingo (4), 158.745.463 eleitores estão aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o país, para escolher os candidatos que disputam as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.

Os eleitores deverão ficar atentos aos horários : a votação será iniciada às 8h e terminará às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília.

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O prazo será prorrogado quando houver pessoas aguardando na fila às 17h. Nesse caso, serão distribuídas senhas para garantir que todos os presentes possam exercer o voto.

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Primeiro Turno

Nesta etapa, o eleitor deverá escolher até seis candidatos que disputam os seguintes cargos:

Deputado federal (quatro dígitos)

Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)

Primeiro senador (três dígitos)

Segundo senador (três dígitos)

Governador (dois dígitos)

Presidente da República (dois dígitos)

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