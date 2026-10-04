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Eleições 2026: veja os horários de votação neste domingo

Seções funcionarão até as 17h, no horário de Brasília

04/10/2026 às 09h16
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Neste domingo (4), 158.745.463 eleitores estão aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o país, para escolher os candidatos que disputam as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.

Os eleitores deverão ficar atentos aos horários : a votação será iniciada às 8h e terminará às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília.

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O prazo será prorrogado quando houver pessoas aguardando na fila às 17h. Nesse caso, serão distribuídas senhas para garantir que todos os presentes possam exercer o voto.

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Primeiro Turno

Nesta etapa, o eleitor deverá escolher até seis candidatos que disputam os seguintes cargos:

  • Deputado federal (quatro dígitos)
  • Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)
  • Primeiro senador (três dígitos)
  • Segundo senador (três dígitos)
  • Governador (dois dígitos)
  • Presidente da República (dois dígitos)

Leia também:

>>> Saiba o que pode e o que não pode no dia da votação

>>> Saiba como baixar o e-Título para votar

>>> Saiba em quantos candidatos votar e a ordem de votação

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