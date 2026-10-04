Eleições 2026: veja a ordem de votação na urna eletrônica

No primeiro turno das eleições 2026, os eleitores irão escolher os candidatos para seis cargos. É importante saber a ordem de votação na urna eletrônica.

Veja a sequência:

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Deputado federal (4 dígitos)

Deputado estadual ou distrital (5 dígitos)

Senador — primeira vaga (3 dígitos)

Senador — segunda vaga (3 dígitos)

Governador (2 dígitos)

Presidente da República (2 dígitos)

Após digitar cada número e conferir a foto e o nome do candidato, é preciso clicar na tecla verde CONFIRMA .

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Se houver erro, basta pressionar CORRIGE e refazer o voto daquele cargo.

Para votar em branco, é preciso clicar na tecla BRANCO e depois em CONFIRMA .

Neste ano, a urna eletrônica terá uma barra de progresso, exibida na parte de cima da tela, que vai mostrar para quais cargos o eleitor já votou e para quais ainda deve votar.

Senado

Nas eleições deste ano, ocorre a renovação de dois terços do Senado, por isso, o eleitor terá que escolher dois candidatos para o cargo. Não é permitido votar duas vezes no mesmo candidato.

Se o eleitor digitar apenas o número de legenda (dois dígitos), a urna não permitirá o prosseguimento da votação. Caso prossiga com um número inválido, o voto será considerado nulo para o cargo.