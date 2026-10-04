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Eleições 2026: veja a ordem de votação na urna eletrônica

Eleitores irão escolher os candidatos para seis cargos

04/10/2026 às 07h14
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

No primeiro turno das eleições 2026, os eleitores irão escolher os candidatos para seis cargos. É importante saber a ordem de votação na urna eletrônica.

Veja a sequência:

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  • Deputado federal (4 dígitos)
  • Deputado estadual ou distrital (5 dígitos)
  • Senador — primeira vaga (3 dígitos)
  • Senador — segunda vaga (3 dígitos)
  • Governador (2 dígitos)
  • Presidente da República (2 dígitos)

Após digitar cada número e conferir a foto e o nome do candidato, é preciso clicar na tecla verde CONFIRMA .

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Se houver erro, basta pressionar CORRIGE e refazer o voto daquele cargo.

Para votar em branco, é preciso clicar na tecla BRANCO e depois em CONFIRMA .

Neste ano, a urna eletrônica terá uma barra de progresso, exibida na parte de cima da tela, que vai mostrar para quais cargos o eleitor já votou e para quais ainda deve votar.

Senado

Nas eleições deste ano, ocorre a renovação de dois terços do Senado, por isso, o eleitor terá que escolher dois candidatos para o cargo. Não é permitido votar duas vezes no mesmo candidato.

Se o eleitor digitar apenas o número de legenda (dois dígitos), a urna não permitirá o prosseguimento da votação. Caso prossiga com um número inválido, o voto será considerado nulo para o cargo.

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