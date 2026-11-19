O Projeto de Lei (PL) 3351/26 prevê que erro na indicação do endereço em um mandado de busca e apreensão não invalida a operação policial e as provas obtidas. A regra vale desde que o local correto possa ser identificado por meio de outras informações presentes na ordem judicial. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.

O texto altera o Código de Processo Penal . A lei atual já exige que o mandado indique o local da busca da forma mais precisa possível, para garantir o respeito à inviolabilidade domiciliar.

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Entendimento da Justiça

Hoje, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que um erro formal não anula o mandado, desde que o imóvel possa ser identificado por outros meios. Segundo o autor da proposta, deputado Jonas Donizette (PSB-SP), incluir essa regra no Código garante maior segurança jurídica e padroniza a aplicação da lei.

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“A proposição busca evitar nulidades meramente formais e assegurar maior estabilidade às investigações e aos processos judiciais, sem prejuízo das garantias constitucionais dos investigados”, afirmou o deputado.

Próximos passos

O projeto será analisado de forma conclusiva pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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