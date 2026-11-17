A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória (MP) 1383/26 , que abre crédito extraordinário de R$ 360 milhões no orçamento de 2026 ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para ações de defesa civil relativas a desastres climáticos em todas as regiões do país.

A proposta será enviada ao Senado.

O dinheiro será usado em ações emergenciais de socorro às vítimas, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais.

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Segundo o governo, à época da edição da MP (agosto deste ano), mais 3 milhões de pessoas deveriam ser atendidas.

Os desastres envolvem vários tipos de ocorrências, desde tempestades locais e convectivas com chuvas intensas, granizo e vendaval, inundações, enxurradas e alagamentos, até erosão de margem fluvial, erosão continental por voçorocas, erosão laminar e estiagem.

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