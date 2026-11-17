O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a votação da proposta de ajuste fiscal do governo demonstra a disposição da Casa para a busca de um ambiente de normalidade econômica no Brasil. Segundo ele, assim que os destaques forem apreciados pelo Senado, o texto chega para a avaliação dos deputados. O deputado Mauro Benevides Filho (União-CE) será o relator da matéria.

“É importante para as contas públicas. Estamos preocupados com a alta do dólar, com a perspectiva de aumento das taxas de juros, e defendemos que o governo possa construir outras saídas que garantam a estabilidade econômica do nosso país. Aqui no Congresso, continuamos comprometidos com a nossa agenda”, afirmou Motta.

Motta deu a declaração para jornalistas ao chegar para a reunião de líderes para a definição da pauta de votações da semana. Ele informou ainda que as propostas da bancada negra serão priorizadas nesta semana.

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De acordo com o presidente, as manifestações de setores mais à esquerda contrárias ao ajuste fiscal são pontuais. Motta afirmou que a posição do PT é favorável à aprovação da proposta.

“Há uma conscientização de que precisamos, sim, fazer alguns ajustes na política fiscal do governo para ter um ambiente de normalidade. Não está normal o preço do dólar disparando, nem a taxa de juros que o Brasil tem. Isso só se combate com medidas concretas”, defendeu o presidente.

Em relação à proposta de regulamentação das big techs, Hugo Motta afirmou que o relator, deputado Aliel Machado, está conversando com as bancadas para a construção de um texto para ir à votação.