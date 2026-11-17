Muitas vezes, as agressões são praticadas por parentes ou cuidadores-Foto: Depositphotos

A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional realiza audiência pública nesta quarta-feira (18), às 14h30, para discutir como combater as diferentes formas de violência contra mulheres idosas.

O debate será realizado no plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado. A reunião foi proposta pela deputada Luizianne Lins (Rede-CE), presidente do colegiado.

Veja a pauta completa e envie suas perguntas

Continua após a publicidade

A audiência pretende dar visibilidade à violência de gênero na velhice em um cenário de envelhecimento acelerado da população brasileira.

Muitas vezes, as agressões ocorrem no ambiente familiar e são praticadas por parentes ou cuidadores. Entre as formas de violência estão as agressões físicas e psicológicas, a negligência, o abandono e a exploração financeira e patrimonial.

Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontam crescimento contínuo das denúncias de violência contra pessoas idosas.

Envelhecimento feminino

Outro ponto da discussão será a chamada feminização do envelhecimento, fenômeno associado à maior expectativa de vida das mulheres e à exposição prolongada a situações de vulnerabilidade, como a dependência financeira, o isolamento social e a negligência.

Para a deputada Luizianne Lins, é necessário reconhecer as especificidades da violência contra mulheres idosas e evitar que a idade ou a dependência de familiares e cuidadores agravem as situações de vulnerabilidade.

“É fundamental fortalecer a rede de proteção para que as mulheres idosas não fiquem desamparadas diante da violência, especialmente quando os agressores são pessoas da própria família ou responsáveis pelos seus cuidados."