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Tenente Portela, RS
Estudantes universitários concluintes e ingressantes de 18 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia fazem, neste domingo (29), o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026, aplicado em todos os estados e no Distrito Federal.
A avaliação teórica é obrigatória para o estudante concluinte dessas formações receber o diploma. A ausência sem justificativa no exame torna o participante irregular, impedindo a colação de grau.
Para os ingressantes, a participação é opcional.
Todos os universitários habilitados nas condições acima devem estar devidamente inscritos pelas instituições de ensino superior onde estudam.
Os portões de acesso aos locais de aplicação foram abertos ao meio-dia e serão fechados às 13h, no horário de Brasília.
A aplicação da prova terá início às 13h30 e término às 17h30. O tempo mínimo de permanência na sala de prova é de duas horas.
O estudante só poderá sair levando o Caderno de Prova e o espaço próprio para anotação das questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término oficial da prova.
Termina às 13h o prazo para que os concluintes dos cursos superiores avaliados preencham o Questionário do Estudante, de caráter obrigatório. Somente depois de preencher o documento, será possível consultar o local de prova no Sistema Enade , com login do portal de serviços digitais do governo federal Gov.br.
O documento reúne informações sobre o perfil dos participantes e suas percepções acerca das condições de formação oferecidas pelas instituições de educação superior.
Já os estudantes que ingressaram neste ano nos mesmos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia devem responder ao questionário até 18 de dezembro. Embora estejam dispensados da realização da prova, o preenchimento é obrigatório para assegurar a regularidade no Enade.
De acordo com edital do Enade 2026 , serão avaliados os estudantes universitários de 18 cursos de graduação. Confira a relação:
Já os cursos superiores de tecnologia da lista são:
Os participantes devem organizar, com antecedência, os itens necessários para realizar o Enade Bacharelado e Superiores de Tecnologia 2026 e evitar imprevistos antes da entrada na sala de provas.
Confira os documentos aceitos no edital .
Desde 2025, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) passou a ser realizado em três modalidades, organizadas em três modalidades de acordo com as características dos cursos avaliados.
O Enade é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
O exame nacional tem o objetivo avaliar o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a formação geral e profissional do concluinte.
O Enade também contribui para a avaliação da qualidade do ensino superior no país.
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