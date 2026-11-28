A luta por uma velhice mais digna ganhou mais um capítulo esta semana, com a aprovação de um projeto de Lei (PL) que impede o recebimento de herança por quem tiver promovido, de forma fraudulenta, processo contra pessoa idosa, alegando sua incapacidade civil, a chamada curatela abusiva.

A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados na terça-feira (24) e aguarda, agora, a votação em plenário.

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De autoria do deputado Eriberto Medeiros (PSB-PE), o PL 464/26 , já havia sido aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso na forma do substitutivo do deputado Geraldo Resende (União-MS) e aguardava apenas a redação final.

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Pela proposta, quem tiver promovido de forma fraudulenta um processo de curatela em desfavor de pessoa idosa da qual seja parente será excluído da herança.

A curatela é o processo no qual uma pessoa, geralmente um parente, alega a incapacidade civil de alguém. Nas situações em que o pedido é deferido pela Justiça, o curador passa a administrar os bens da pessoa devido à sua incapacidade civil.

O processo de exclusão, em razão da conduta abusiva, deverá ser reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, seja nos próprios autos do processo de curatela ou em ação própria.

Outro ponto do projeto é que o texto também altera o Estatuto da Pessoa Idosa para incluir agravante no crime de se apropriar indevidamente de bens ou de pensão de idosos.

O texto propõe o aumento de um terço até a metade na pena atual de reclusão de um a quatro anos. A multa é aumentada em um terço. O aumento deverá ser aplicado se o crime decorrer da instauração, da tentativa ou da condução de processo judicial de curatela fundamentado em motivos sabidamente falsos ou de forma abusiva ou fraudulenta.