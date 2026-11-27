O governo brasileiro deve aproveitar a cúpula do Mercosul, em Montevideo, no Uruguai, para aproximar o bloco comercial dos mercados do Caribe e da América Central.

A 69ª Cúpula do Mercosul, prevista para os dias 3 e 4 de dezembro, marca a transferência da presidência do bloco do Uruguai para a Argentina com a presença confirmada dos cinco presidentes dos países-membros: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.

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O encontro também servirá para o Mercosul ajustar a implementação do acordo com a União Europeia (UE), já em vigor. Antes da cúpula, ocorre o primeiro fórum empresarial Mercosul-UE, no dia 2 de dezembro, na cidade Uruguai de Punta del Este.

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O espaço também será usado pelo governo brasileiro para apresentar a visão de integração regional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o 4º mandato, em meio a um cenário mundial com diversas crises e guerras simultâneas.

A secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, embaixadora Gisela Maria Figueiredo Padovan, destacou à imprensa, nesta sexta-feira (27), que o Brasil quer ampliar o alcance do Mercosul para América Central e Caribe.

“Estamos nos aproximando fortemente da Guiana e do Suriname porque a gente ainda não tem acordos com eles e são países de enorme futuro na região. A Guiana é o país que mais cresce no mundo e Suriname vai pelo mesmo caminho. Eles podem ser uma porta para o Caribe”, destacou Padovan.

A secretária do Ministério das Relações Exteriores (MRE) citou ainda negociações em curso com El Salvador, República Dominicana e Trinidad e Tobago. A entrada do Panamá como membro associado do Mercosul, em 2024, representou um primeiro passo na aproximação do bloco com essa região. É esperado que o Mercosul conclua um acordo comercial com Panamá em junho do próximo ano.

A embaixadora Gisela Padovan lembrou que os representantes caribenhos alertaram ao Brasil que a comida produzida no país chega na região através de Miami, nos Estados Unidos (EUA).

“A gente quer mudar isso. Queremos que eles comprem comida brasileira via Guiana”.

A cúpula do Mercosul servirá ainda para os países discutirem acordos nas áreas de turismo, segurança, infraestrutura, entre outros assuntos. Está prevista uma reunião bilateral entre o presidente Lula e o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.

Esse será ainda o primeiro encontro de Lula com o novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana, após impeachment e prisão do presidente Santiano Peña , acusado de envolvimento na quebra do Ueno Bank.

Argentina

Por outro lado, não está prevista reunião bilateral entre Lula e o presidente argentino Javier Milei. O Brasil rebaixou as relações com o vizinho , retirando o embaixador de Buenos Aires após ofensas pessoais de Milei contra Lula e após o chanceler argentino Pablo Quirno colocar em dúvida o processo eleitoral do Brasil.

A diplomacia brasileira avalia que o Mercosul segue funcionando apesar do rebaixamento das relações entre Brasil e Argentina.

“O bloco não depende da amizade ou não de conjunturas políticas. O bloco é muito sólido, tem instituições muito sólidas”, ponderou a embaixadora Padovan.

Comércio Mercosul

Em 2025, o comércio entre os membros do Mercosul cresceu 8% em comparação com 2024, chegando a US$ 51 bilhões. As exportações do Mercosul para fora do bloco também cresceram no ano passado 4%, chegando a US$ 407 bilhões.

Os dados são do Centro de Economia Internacional (CEI), ligado ao ministério das relações exteriores da Argentina.

“É preciso destacar o alto valor agregado do comércio intra-bloco, onde 80% dos produtos que circulam são produtos com valor agregado. Isso é muito importante, como sempre, para o emprego e para a renda”, enfatizou a secretária do Itamaraty para América Latina e Caribe, Gisela Padovan.