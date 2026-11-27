Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 que solicitaram a reaplicação de um ou dos dois dias de provas já podem conferir se o pedido foi aceito ou não. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o resultado nesta sexta-feira (27) e os interessados devem conferir as informações na Página do Participante .

Datas de reaplicação

O Enem 2026 ocorreu nos dias 8 e 15 de novembro. Para quem teve a solicitação aprovada pelo Inep, as provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro, respectivamente, uma terça-feira e uma quarta-feira.

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No primeiro dia, os candidatos responderão a 45 questões de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e mais 45 itens de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia). Também deverão produzir uma redação, com tema diferente do apresentado no dia da aplicação regular. A prova terá a duração de 5 horas e 30 minutos.

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No segundo dia, serão aplicadas em 5 horas, 90 questões objetivas, sendo 45 de matemática e 45 de ciências da natureza (química, física e biologia).

Provas comparáveis

A reaplicação do exame tem questões diferentes das adotadas nos dois domingos da aplicação regular, mas segue a mesma estrutura de avaliação.

A elaboração de provas diferentes busca preservar a igualdade de condições entre os participantes e evitar que o conhecimento prévio das questões da aplicação regular represente uma vantagem para quem fará a reaplicação.

Quem teve direito

De acordo com o edital do Enem 2026 , podem solicitar a reaplicação somente quem faltou a um ou dois dias de provas do Enem nas seguintes situações:

afetados por problemas logísticos: desastres naturais, falta de energia elétrica ou erro de execução de procedimento de aplicação que causem comprovado prejuízo aos participantes;

acometidos por uma das doenças infectocontagiosas listadas no edital, na semana do primeiro ou do segundo dia de aplicação do exame. Entre elas sarampo, rubéola, covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria e varíola.

Falta de energia

Ao todo, o Enem foi aplicado em 1.901 municípios do país, em 14.868 locais de prova.

No primeiro dia de provas, o MEC registrou a falta de energia em 39 locais de provas: dois no estado do Amapá, um em Minas Gerais e 36 no Rio de Janeiro. No segundo dia, foram contabilizados episódios em 11 locais de aplicação: quatro em Minas Gerais, três na Bahia, dois no Paraná, um no Maranhão e um no Piauí.Os estudantes dessas localidades podem pedir a reaplicação das provas.

Abstenção geral

O Enem 2026 registrou 5,05 milhões de inscritos confirmados. O segundo dia registrou taxa de abstenção de 36%, enquanto o primeiro dia marcou 32% de ausências.

Nos últimos quatro anos, a ausência do segundo dia do Enem ficou entre 30% e 32%. O ministro Barchini credita o aumento à inscrição automática de todos os concluintes do ensino médio público, medida implementada neste ano.