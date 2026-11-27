O Projeto de Lei 3015/26 institui a Lei Nacional de Proteção Financeira da Pessoa Idosa, com medidas para proteger pessoas com 60 anos ou mais em operações bancárias, financeiras, de crédito, previdenciárias e securitárias. O texto prevê restrições à oferta de empréstimos, regras para contratação de crédito, prevenção ao superendividamento e mecanismos de combate a fraudes.

Em análise na Câmara dos Deputados, a proposta proíbe a oferta ativa de empréstimos, financiamentos e cartões de crédito consignados por meio de ligações automatizadas, robôs virtuais, mensagens em massa e sistemas de prospecção automatizada, incluindo inteligência artificial sem supervisão humana. Também veda o compartilhamento e a comercialização de dados de aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais para oferta de crédito.

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Regras

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Pelo projeto, operações de crédito consignado, refinanciamento, portabilidade e cartões consignados somente poderão ser contratadas mediante assinatura física presencial ou validação biométrica presencial certificada. A contratação exclusivamente digital ficará proibida para pessoas com 60 anos ou mais.

O consumidor deverá receber uma cópia do contrato em linguagem clara e acessível, acompanhada de demonstrativo com o valor contratado, o montante efetivamente recebido, os juros, o custo efetivo total, a quantidade de parcelas, o valor total a pagar e o percentual da renda mensal comprometido.

A proposta também concede prazo de 15 dias corridos para desistência da contratação, sem multa ou penalidade. Durante esse período, a instituição financeira não poderá realizar descontos no benefício previdenciário.

Para prevenir o superendividamento, os bancos deverão analisar a capacidade financeira do contratante antes de conceder crédito. O texto também proíbe operações que ultrapassem o limite de comprometimento de renda previsto em legislação específica e refinanciamentos sucessivos destinados exclusivamente a ampliar o prazo da dívida.

Cadastro

O projeto cria o Cadastro Nacional de Bloqueio de Oferta de Crédito à Pessoa Idosa. A inscrição será gratuita e permitirá que aposentados, pensionistas e outras pessoas com 60 anos ou mais impeçam o recebimento de ofertas de produtos e serviços financeiros.

O cadastro poderá ser feito presencialmente em instituições financeiras, nos canais oficiais do INSS, em unidades dos Procons ou por plataforma eletrônica do governo federal. Também poderá ser solicitado por representante legal ou procurador. O bloqueio produzirá efeitos em até 30 dias após a inscrição.

Monitoramento de fraudes

O texto determina que as instituições financeiras implantem sistemas específicos para monitorar fraudes envolvendo clientes idosos. Operações consideradas atípicas deverão exigir confirmação presencial ou contato humano obrigatório. O projeto também prevê responsabilidade da instituição pelos prejuízos decorrentes de fraude quando houver falha de segurança comprovada.

O descumprimento das regras poderá resultar nas sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor , no Estatuto da Pessoa Idosa e na legislação bancária. O texto estabelece multas que podem variar de R$ 10 mil a R$ 10 milhões, conforme a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator.

No caso de violações relacionadas ao cadastro de bloqueio de ofertas, o projeto prevê advertência, multas de R$ 10 mil a R$ 5 milhões, suspensão temporária das atividades de correspondentes bancários e impedimento temporário de comercialização de crédito consignado, além de outras sanções aplicáveis.

O autor do texto, deputado José Medeiros (PL-MT), afirma que aposentados e pensionistas passaram a ser alvo preferencial de campanhas agressivas de telemarketing, mensagens automatizadas, assédio comercial digital e ofertas incessantes de crédito consignado.

“O crescimento da população idosa, aliado à rápida digitalização dos serviços financeiros, ampliou a exposição desse público a práticas comerciais altamente invasivas”, diz o deputado.

Tramitação

O projeto, que tramita em caráter conclusivo, será analisado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara. Para virar lei, também precisa ser aprovado pelo Senado.

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