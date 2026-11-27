Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por covid-19 continuam aumentando no país, com índice baixo de incidência.

Segundo informações do Boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o aumento de casos pode estar relacionado à circulação de uma nova variante do vírus, potencialmente mais transmissível, e à redução da imunidade da população.

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A alta de casos de covid-19 é registrada nos estados da região Centro-Sul (Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), e no Distrito Federal (DF) e na Bahia (região Nordeste).

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Segundo a Fiocruz, em Mato Grosso (Centro-Oeste), os casos graves por Covid-19 mostram sinal de oscilação, enquanto os estados do Pará (Norte) e do Rio de Janeiro (Sudeste) apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, assim como as capitais Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

O Boletim Infogripe também aponta que duas capitais apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Brasília (DF) e Cuiabá (MT). A análise reflete dados monitorados no período de 15 a 21 de novembro.

No Rio de Janeiro os casos de SRAG também são causados por metapneumovírus, influenza A e influenza B. No Pará, o crescimento de SRAG ocorre especialmente em crianças e adolescentes de até 14 anos, mas ainda não é possível afirmar quais são os vírus envolvidos.

Nova variante

A nova variante PJ.2.1 , que é monitorada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde o último dia 19, é potencialmente mais transmissível. Além disso, com a cobertura mais baixa em reforços vacinais recentes, ocorre uma redução da imunidade da população.

Outros estados, como Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e DF, também identificaram circulação desta variante.

Segundo a Fiocruz, dados preliminares não identificaram, até o momento, evidências de redução da proteção conferida pelas vacinas contra a variante PJ.2.1.

“Portanto, as vacinas disponíveis continuam sendo a principal forma de proteção contra as formas graves da doença”, informou por meio da Agência Fiocruz a pesquisadora do Boletim Infogripe, Tatiana Portella.