A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que autoriza os órgãos de trânsito a destinarem áreas específicas para o tráfego de motocicletas, motonetas e ciclomotores entre as filas de veículos.

O texto prevê a criação de corredores exclusivos para esses veículos na Política Nacional de Mobilidade Urbana .

Continua após a publicidade

O colegiado aprovou, por recomendação do relator, deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ), o substitutivo adotado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano ao Projeto de Lei 150/23 , de autoria da deputada Renata Abreu (Pode-SP), e apensados.

Continua após a publicidade

O projeto original alterava apenas o Código de Trânsito Brasileiro para permitir espaços próprios para a circulação de motos entre as filas de carros, seguindo critérios técnicos e de sinalização regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O substitutivo manteve essa regra e incluiu a criação de corredores exclusivos na Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Redução de conflitos

Em seu parecer, Gutemberg Reis destacou resultados de experiências-piloto como a "Faixa Azul" e defendeu que a medida reduz conflitos laterais e dá segurança jurídica ao tráfego urbano sem retirar a autonomia técnica das autoridades locais.

“É inequívoco que a ausência de disciplinamento normativo específico para a circulação de motocicletas entre filas de veículos acaba produzindo insegurança jurídica, heterogeneidade operacional e aumento do risco de conflitos viários”, argumentou o relator.

O parecer também rejeitou um dos projetos apensados (PL 1.549/23), que proibia a passagem de motos entre faixas adjacentes.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei