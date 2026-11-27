A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou proposta que garante gratuidade de pelo menos 20 minutos para a permanência de veículos nas áreas de embarque e desembarque de aeroportos. O texto estabelece um limite para o valor cobrado após esse prazo e isenta veículos que transportem pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A medida se aplica a aeroportos sob regime de concessão.

O colegiado acolheu o parecer favorável do relator, deputado Gabriel Nunes (PSD-BA), ao Projeto de Lei 2241/23 , com emenda da Comissão de Defesa do Consumidor. O texto original é do deputado André Figueiredo (PDT-CE).

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Pelo texto, ao ultrapassar o limite gratuito de 20 minutos no meio-fio, o motorista pagará uma tarifa que não poderá ultrapassar um terço do valor de uma hora do estacionamento do aeroporto.

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No caso de motoristas ou passageiros com deficiência, idosos ou com mobilidade reduzida — desde que portem credencial emitida pelos órgãos de trânsito —, fica proibida qualquer cobrança por permanência.

A verificação do direito à isenção poderá ser feita por autoatendimento nos mesmos guichês de pagamento e validação do estacionamento, a partir de informações prestadas pelo usuário, desde que o procedimento seja totalmente acessível e não exija que o usuário saia do veículo.

Gabriel Nunes avaliou que a medida evita cobranças desproporcionais e assegura condições adequadas de acessibilidade sem prejudicar o controle do trânsito interno nos terminais. “Tais usuários, em regra, demandam tempo adicional para embarque e desembarque, bem como para o manuseio de equipamentos assistivos, o que torna inadequados modelos rígidos de limitação temporal, sob pena de discriminação indireta”, afirmou o relator.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

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