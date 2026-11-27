O presidente do colegiado, Benes Leocádio, pediu a audiência-Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (1º) para discutir o financiamento do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar (PNIE).

O debate atende a pedido do presidente do colegiado, deputado Benes Leocádio (União-RN), e está marcado para as 16 horas, no plenário 10.

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O objetivo é discutir formas de garantir o financiamento do programa, previsto no Plano Nacional de Educação (PNE) 2026-2036 . O programa tem como finalidade apoiar a expansão, a adequação e a modernização da infraestrutura física e tecnológica das instituições públicas de ensino, garantindo as condições mínimas de funcionamento e salubridade.

O debate terá como base o Projeto de Lei Complementar (PLP) 265/25 , que retira as despesas do PNIE do cálculo dos limites de gastos do governo federal.

Benes Leocádio ressalta que a infraestrutura das escolas influencia diretamente a qualidade da educação e o desempenho dos estudantes. O deputado destaca que ainda existem unidades de ensino sem banheiros adequados, acessibilidade, água potável, bibliotecas, laboratórios e espaços esportivos.

"Para realizar o que propõe o Plano Nacional de Educação 2026-2026, é necessário um financiamento robusto para construir, reformar e modernizar os prédios escolares e suas áreas externas", diz o deputado.

"O que o PLP 265/25 busca é livrar de constrangimentos fiscais as despesas realizadas no âmbito do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar", acrescenta.