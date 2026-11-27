A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4396/19 , que torna obrigatória a oferta de comandos manuais de freio e acelerador nos veículos adaptados disponibilizados por locadoras.

A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência , que atualmente prevê a necessidade de comandos manuais de freio e embreagem. O texto aprovado substitui a exigência de comando manual de embreagem pela de acelerador.

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A legislação em vigor determina que as locadoras disponibilizem pelo menos um veículo adaptado a cada vinte veículos de sua frota. Esses automóveis devem ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e embreagem.

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Câmbio automático

Os parlamentares acolheram o parecer do relator , deputado Jonas Donizette (PSB-SP), pela aprovação do projeto.

Para Donizette, há um equívoco na redação atual do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pois a obrigatoriedade de câmbio automático nos carros adaptados de locadoras já dispensa a necessidade de qualquer comando de embreagem.

“Por outro lado, se a lei exige freio acionado pelas mãos, deveria também ter exigido que o acelerador tivesse a mesma configuração”, acrescentou.

De acordo com o relator, a mudança na legislação pode facilitar a oferta de veículos adaptados pelas locadoras.

Próximos passos

O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Já aprovado pelo Senado, o texto precisa ser aprovado também pela Câmara para virar lei.

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