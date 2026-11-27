A Receita Federal apreendeu, no Centro de Distribuição dos Correios no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (26), 25 encomendas com substâncias entorpecentes, avaliadas em R$ 800 mil. A ação contou com o apoio do cão de faro Abby, especializado na detecção de drogas.

Durante a ação, foram identificadas oito encomendas contendo ecstasy, totalizando 5,85 kg, o equivalente a cerca de 11.700 comprimidos; três com MDMA [droga alucinógena], com peso total de 180 gramas; duas com maconha, totalizando 12,59 kg; e 12 contendo lança-perfume, com peso total de 62 kg.

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As drogas estavam escondidas em copos térmicos, caixas de boia infantil, frascos de vidro e espuma expansiva. As duas encomendas com maconha foram postadas no Rio de Janeiro (RJ) e tinham como destino os municípios de Aracaju (SE) e Nossa Senhora do Socorro também na capital de Sergipe. As demais remessas identificadas tinham origem no Rio de Janeiro e eram destinadas aos estados de Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

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As substâncias entorpecentes foram encaminhadas às autoridades para adoção dos procedimentos de investigação criminal. A Receita Federal atua de forma permanente no combate aos ilícitos aduaneiros e ao tráfico de drogas, contribuindo para a proteção da sociedade.