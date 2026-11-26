Em seminário na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (26), educadores ambientais pediram ao Executivo e ao Parlamento o reforço do orçamento e das políticas públicas do setor diante do agravamento das emergências climáticas. Do governo, cobraram, por exemplo, uma secretaria nacional, em vez da atual estrutura que deixa a educação ambiental apenas como um departamento do Ministério do Meio Ambiente e uma pasta de coordenação do Ministério da Educação.

Integrante da Rede Brasileira de Educadores Ambientais (Rebea), Pedro Graça Aranha afirmou que a maioria das escolas não está preparada para lidar com eventos extremos de enchentes e ondas de calor e exigiu mais recursos da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual votados no Congresso Nacional.

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“A principal estratégia de a gente trazer esse evento para Brasília era tirar a educação ambiental da invisibilidade que ela vive. Se a gente for perguntar aos deputados aqui qual é a importância da educação ambiental, todos vão dizer que ela é muito importante. Aí, a gente vai perguntar: ‘você está preparado para botar a educação ambiental na LOA ou no PPA?’ Nenhum deles vai fazer isso”, afirmou.

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O debate foi promovido pela Comissão de Meio Ambiente num plenário lotado de educadores e estudantes e em meio ao 10° Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, promovido pela Universidade de Brasília (UnB) com o lema “Educação Ambiental pela Vida”. A iniciativa do debate na Câmara partiu do deputado Nilto Tatto (PT-SP), com o objetivo de ajudar a superar entraves à pauta ambiental no Congresso.

“Enfrentar a desigualdade e enfrentar a crise climática são dois guarda-chuvas, por tudo aquilo que a gente vê da conjuntura internacional, do crescimento da extrema direita e do negacionismo com relação à ciência. Daí, fazer um encontro desse é fundamental para a gente também, aqui dentro da Casa, tentar influenciar no debate”, disse Nilto Tatto.

A coordenadora da Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental (Anppea), Maria Henriqueta Raymundo, encaminhou documento com o resumo das reivindicações.

“Se nós tivermos a educação ambiental enraizada nas instituições e nos territórios, nós teremos a democracia e a justiça climática enraizadas nas instituições e nos territórios”, argumentou.

Parceria

O diretor do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente, Marcos Sorrentino, garantiu a parceria do governo com os movimentos sociais na busca de soluções.

“Só se faz educação ambiental nesse país se for junto com a sociedade. E para fortalecer as organizações que estão na base da sociedade, nós precisamos de legisladores que compreendam isso e façam chegar recursos e normas, para que a agenda da educação ambiental seja fortalecida a partir do Parlamento”, afirmou.

Outros órgãos do governo apresentaram avanços na área. O MEC acabou de regulamentar a Política Nacional de Educação Ambiental Escolar por meio de Portaria 734/26 , e lembrou que o novo Plano Nacional de Educação (PNE) tem três metas e 25 ações estratégicas específicas. Também destacou iniciativas presentes no quase 800 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com focos em economia verde, infraestrutura em energias renováveis e agroecologia.

Coordenadora de educação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Rachel Trajber ressaltou jornadas pedagógicas e cursos a distância com o objetivo mitigar os riscos associados a eventos extremos.

“É a ciência, o conhecimento e a capacidade de intervenções e transformação local”, disse.

Por outro lado, a professora da Faculdade de Educação da UnB Rosângela Corrêa citou pesquisa do IBGE em que apenas 30% dos municípios brasileiros admitem adotar política de educação ambiental.