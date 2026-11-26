A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou proposta que limita a 24 horas o prazo para o juiz analisar pedidos de medidas protetivas quando for relatada tentativa de feminicídio.

A Lei Maria da Penha ( Lei 11.340/06 ) prevê prazo de 48 horas para o juiz decidir sobre esses pedidos. Pelo texto aprovado, o prazo reduz para 24 horas quando há anotação de risco de feminicídio no documento oficial.

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O texto também prevê que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Fonar), criado pela Lei 14.149/21 , e outros instrumentos técnicos sejam considerados, sempre que possível, na avaliação do risco para conceder, revisar ou manter medidas protetivas.

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O texto aprovado é um substitutivo da deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS) ao Projeto de Lei 442/26 , do deputado Defensor Stélio Dener (União-RR).

O projeto original detalhava elementos para definir uma situação de risco elevado, mas não mencionava o Fonar.

Melchionna restringiu a aplicação do prazo reduzido aos casos em que houver o registro de tentativa de feminicídio no documento. " O registro da tentativa de feminicídio funciona, nesse contexto, como elemento para a definição da

prioridade temporal de apreciação do pedido, não representando antecipação de juízo definitivo sobre a tipificação penal dos fatos ou sobre a responsabilidade do agressor", explicou.

Segundo a relatora, isso permite identificar a situação sem exigir uma etapa prévia de classificação do risco, que poderia atrasar a análise ou levar a interpretações diferentes.

A mudança no prazo não altera os requisitos para a concessão das medidas protetivas. Elas continuam podendo ser concedidas sem que a violência tenha sido classificada como crime, sem ação judicial ou investigação policial e sem boletim de ocorrência.

Nos demais casos, permanece o prazo geral de 48 horas. A lei também permite que o juiz conceda medidas protetivas imediatamente.

Próximos passos

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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