A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 6033/25, do deputado Delegado Fabio Costa (PP-AL), que destina ao Exército e à Polícia Federal (PF) os valores arrecadados com taxas e multas pela fiscalização de produtos controlados, como armas de fogo e explosivos. Esses órgãos são os responsáveis por fiscalizar a compra e venda desse tipo de produto. O texto permite que eles atualizem anualmente os valores dessas taxas, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os recursos serão destinados ao Fundo do Exército (FEx), quando arrecadados pelo Exército, ou ao Fundo de Aparelhamento e Operacionalidade das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol), quando arrecadados pela Polícia Federal. O dinheiro deverá ser usado exclusivamente para custear atividades de fiscalização de cada instituição e atividades relacionadas que estejam sob sua responsabilidade.

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A principal alteração estabelece que os recursos da Taxa de Fiscalização de Produtos Controlados (TFPC) serão destinados a quem realiza o ato administrativo. A medida corrige um descompasso financeiro: desde 2025, a PF é responsável por fiscalizar colecionadores, atiradores e caçadores (CACs), mas os valores pagos ainda são destinados ao Exército.

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Competências

Pelo texto, a PF passaria a registrar e a conceder porte também para atletas estrangeiros em competições de tiro no Brasil e a autorizar porte para segurança de estrangeiros em visita ou sediados no país. Essas atribuições são atualmente do Ministério da Justiça.

Caberiam ao Exército a fiscalização e a autorização de produção, importação, exportação, desembaraço alfandegário e comércio de armas e outros produtos controlados.

Segundo o relator, deputado Merlong Solano (PT-PI), a destinação dos recursos deve acompanhar a distribuição das responsabilidades de fiscalização entre as instituições. "É extremamente importante para assegurar que os recursos arrecadados sejam corretamente destinados aos órgãos responsáveis pelas atividades de fiscalização e controle, de modo que o financiamento acompanhe a efetiva distribuição de competências entre o Comando do Exército e a Polícia Federal", disse.

Valores

O relatório aprovado mantém o texto do projeto, com emendas do relator. As emendas atualizam os valores da tabela de taxas e multas com base na inflação acumulada até setembro de 2026. A primeira correção posterior à publicação da lei deverá considerar apenas a variação do IPCA a partir de outubro de 2026, sem recalcular períodos já incluídos nos valores.

A tabela inclui cobranças por registros, autorizações, serviços de fiscalização do comércio exterior, transporte e armazenamento de produtos controlados. Por exemplo, a taxa de concessão do título de registro passou de R$ 2.000 no projeto original para R$ 6.903 na versão de Solano. As multas no novo texto vão de R$ 1.725,91 a R$ 8.629,57. "A atualização dos valores contribui para garantir remuneração mais adequada pelos serviços prestados, favorecendo a continuidade e o fortalecimento das missões institucionais de ambos os órgãos", afirmou Solano.

O relator declarou que as mudanças não criam novas despesas nem ampliam obrigações financeiras da União. O parecer também concluiu que a destinação das receitas e a atualização da tabela não criam uma nova fonte de arrecadação.

Próximos passos

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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