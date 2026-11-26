A Comissão de Educação aprovou o Projeto de Lei 3957/2025, que cria o Programa Nacional de Aprendizagem para Povos Indígenas (PNAPI), vinculado à Lei da Aprendizagem Profissional.

O objetivo é ampliar o acesso de adolescentes e jovens indígenas, de 14 a 24 anos, à formação técnico-profissional, considerando suas realidades sociais, culturais e territoriais. A proposta é de autoria do deputado Defensor Stélio Dener (União-RR).

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O programa será destinado prioritariamente a jovens que vivem em terras indígenas homologadas, áreas de retomada reconhecidas ou comunidades indígenas urbanas. A proposta prevê formação profissional com enfoque intercultural, respeito às formas de organização social, produtiva e educacional dos povos indígenas, integração entre conhecimentos técnicos e saberes tradicionais e valorização da identidade cultural e da sustentabilidade local.

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Parcerias

A iniciativa será executada por meio de parcerias entre instituições formadoras, como Institutos Federais, universidades públicas, escolas técnicas, Sistema S e organizações indígenas certificadas; empresas públicas e privadas sujeitas à cota de aprendizagem; e órgãos da administração pública direta e indireta.

O projeto também prevê que empresas com sede ou unidades em municípios com terras indígenas ou comunidades indígenas reconhecidas poderão, quando possível e conforme regulamentação, destinar parte da cota legal de aprendizagem a jovens indígenas.

Além disso, o Poder Executivo poderá criar incentivos para empresas que superarem voluntariamente a cota mínima de aprendizes indígenas, oferecerem formação em áreas relacionadas ao desenvolvimento sustentável local, como agroecologia, gestão ambiental, turismo de base comunitária e saúde indígena, ou adotarem metodologias adaptadas às realidades linguísticas e territoriais dessas comunidades.

Atribuições

O relator, deputado Duda Ramos (Pode-RR), afirmou que a aprendizagem profissional é uma política pública que pode ser aperfeiçoada no que se refere aos povos indígenas.

“O PNAPI prevê que as empresas com sede ou unidades operacionais em municípios com terras indígenas ou comunidades indígenas reconhecidas cumprirão parte de sua cota legal de aprendizagem com jovens indígenas, assegurando-lhes melhores oportunidades de desenvolvimento profissional”, afirmou Ramos.

Próximos passos

O projeto, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisado pelas comissões da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado também pelo Senado Federal.

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