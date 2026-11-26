A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) é, sem dúvidas, uma veterana da política. Disputou 13 eleições: venceu nove e perdeu quatro. Conhece o processo eleitoral como poucos, mas não gosta de acompanhar a apuração. Prefere se recolher e desligar a cabeça com um filme ou uma oração. "Eu sou muito fria para o resultado", diz. "Só peço: 'Me dê o resultado'."

Foi assim em 4 de outubro, primeiro turno das eleições gerais de 2026. Depois de uma campanha extenuante ao Senado pelo Rio de Janeiro, feita com um vigor impressionante para uma senhora de 84 anos, Benedita se fechou no escritório para assistir a um culto online.

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Coube ao ator Antônio Pitanga, seu companheiro de vida e de propósito há mais de 30 anos, dar a má notícia. Benedita aparecia em primeiro lugar nas principais pesquisas de intenção de voto, mas terminou em terceiro, com 3.220.765 votos. As duas vagas do estado do Rio ficaram com Carlos Portinho e Carlos Jordy, ambos do PL.

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"Fui para a sala e estava todo mundo com os olhos cheios d'água: meus netos, minha filha, meus bisnetos. Eu cheguei: 'Gente, o que que houve? Quem morreu? Nós temos uma campanha! A campanha não acabou! Nós temos um segundo turno do Lula, e eu vou para a rua!'."

No dia seguinte, reuniu todo mundo: "Vamos botar a campanha do Lula na rua".

Lula e Benedita foram eleitos deputados constituintes em 1986. Ele, retirante pernambucano, tinha se destacado como líder sindical no ABC paulista. Ela, ex-empregada doméstica forjada no movimento negro e na associação de moradores do Chapéu Mangueira, chegava a Brasília depois de um mandato de vereadora no Rio. Era a única mulher negra entre os constituintes. Chegaram juntos à política nacional e fizeram juntos, neste ano, suas últimas campanhas eleitorais.



Desde então, Bené, como é chamada em casa e pelos eleitores, se acostumou a ser a primeira: primeira senadora negra do país, primeira mulher e primeira pessoa negra a governar o estado do Rio de Janeiro.

O pioneirismo veio muitas vezes acompanhado da solidão. Sem mulheres mais velhas a quem pedir conselho e sem pares no Congresso para dividir o peso, Benedita abriu o próprio caminho e se tornou ela mesma a referência. Para mulheres negras e das periferias do Brasil, Bené passou a ser mais do que um exemplo: uma inspiração. Foi nela que muitas das mulheres negras que disputaram cargos políticos no Brasil nos últimos 40 anos se espelharam.

Benedita é filha dileta de outras pioneiras do passado. Depois da conquista do voto feminino, garantido pelo Código Eleitoral de 1932, mulheres negras como a sufragista Almerinda Farias Gama e a professora Antonieta de Barros concorreram no pleito realizado em outubro de 1934. Almerinda Gama disputou uma vaga de deputada federal, mas não foi eleita. Antonieta assumiu uma cadeira de deputada estadual em Santa Catarina.

Ao se apresentarem para a disputa em um país que até pouco tempo antes adotava o regime escravocrata e que tratava as mulheres como cidadãs tuteladas, Almerinda e Antonieta talvez não soubessem, mas sussurravam uma profecia. Cinquenta e dois anos depois, a vereadora do Rio de Janeiro que começou a vida política nas atividades comunitárias no Morro do Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, e no movimento negro faria história como primeira deputada federal negra eleita no país.

Chegou na política institucional como vereadora da cidade do Rio de Janeiro, teve seis mandatos como deputada federal (1986, 1990, 2010, 2014, 2018 e 2022), e foi eleita para o Senado uma vez em 1994. Ao longo de quatro décadas, Benedita fez do Congresso Nacional sua segunda casa. Presidiu comissões, aprovou projetos como a PEC das Domésticas, que regulamentou a profissão da categoria, sofreu violência política e racial, fez amigos e adversários políticos. No próximo dia 31 de janeiro, ela encerra seu mandato como deputada federal.



Benedita recebeu a repórter da Rádio Nacional Cibele Tenório e o fotógrafo da Agência Brasil Lula Marques em seu gabinete, na terça-feira (24), para uma entrevista em que fez um balanço das últimas décadas, falou dos planos para o futuro e demonstrou felicidade com a chegada de novas lideranças negras ao Congresso Nacional como as deputadas Anielle Franco (PT-RJ) e Ana Elisa Santos Silva (PT-MG) .

Agência Brasil: Deputada, esse gabinete sempre foi o seu ou a senhora foi mudando?

Benedita: Não, aqui não muda. Eu vim para cá e aqui fiquei. Porque eles foram feitos para nós. Quando nós chegamos aqui na Constituinte, lá no plenário não tinha banheiro para a gente. Uma violência política, como se nós nunca fôssemos estar aqui. E nos gabinetes os banheiros eram do lado de fora, nos corredores. Aí nós falamos: "Não, nós queremos um banheiro privado".

Agência Brasil: Quando se fala que esse espaço não foi feito para as mulheres, está se falando inclusive de questões de ordem prática.

Benedita: Exatamente! É uma coisa que a gente poderia considerar menor, mas era incrível: não tinha banheiro. "Mas por que não tem banheiro?" "Ah, não tem", mandaram a gente usar o masculino. "Não vamos usar banheiro masculino. Nós queremos o nosso banheiro." Fizeram um banheiro no plenário. E aqui nós pedimos: "Nós não vamos para o banheiro no corredor. Nós queremos privado". Aí foram feitos os banheiros privados e eles foram fazendo esses gabinetes. A única coisa que a gente faz aqui é mudar a mesa para lá, a mesa para cá, porque o espaço é esse.

Agência Brasil: E, deputada, querendo ou não, essa é a sua segunda casa?

Benedita: É, eu fiquei mais aqui do que na minha casa. Essa é a realidade. Aqui em Brasília, sempre trabalhando. Eu estou terminando o meu mandato legislativo. Pergunta se eu fui a Caldas Novas ou eu fui ali em Pirenópolis [cidades em Goiás, próximas a Brasília]... Só aqui dentro, trabalhando.

Agência Brasil: Deputada, como foi a decisão de dizer: "A minha contribuição chegou, agora vou ocupar outros espaços, mas aqui eu encerro"? Foi difícil?

Benedita: Não, já estava planejado.

Agência Brasil: Independentemente do resultado da eleição?

Benedita: Já estava planejado concluir a legislatura. Me candidatei ao Senado pela importância do momento, porque nós tínhamos que fazer uma disputa política muito grande. Eu, a Gleisi [Hoffmann, deputada federal] e tantas outras mulheres do PT tivemos que sair candidatas, porque vimos que a estratégia da oposição era ocupar o Senado. E nós sabemos da importância do Senado. Eu fui muito bem votada, mas não fui eleita. Aceitei o resultado. A única coisa que me preocupa são essas pessoas que estão comigo há 30, 40 anos. Eu preciso que elas estejam estabilizadas. Acho que só tem mais duas pessoas para estabilizar aqui. Aí eu vou para o Rio.

Agência Brasil: Deputada, Almerinda Gama foi candidata a deputada federal em 1934, desejou ocupar esse espaço, não foi eleita, e somente 50 anos depois temos a sua chegada aqui. Como foi chegar aqui desacompanhada e entender o que era este espaço de poder, como ele funcionava?

Benedita: O movimento negro decidiu que nós tínhamos que participar da Constituinte, que era uma coisa muito importante. E eu fui a eleita. Mas eu era vereadora na cidade do Rio de Janeiro e o aconselhamento era este: "Você vai para lá, vão te engolir". Mas a vereança é o alicerce para quem quer seguir nessa caminhada. Eu aprendi ali, na Câmara de Vereadores e Vereadoras, como a primeira mulher negra a chegar naquele espaço. Eles diziam assim: "É melhor você ficar aqui, se candidatar à reeleição de vereadora". Mas eu tinha um chamado maior, que era exatamente o movimento negro. Me candidatei [à Câmara dos Deputados] e fui eleita. Quando eu chegava, ainda não tinha bóton, nada para identificar [o parlamentar]. As pessoas perguntavam: "A senhora vai para onde? Esse elevador é só para os parlamentares". Ou: "Olha, você poderia chamar a deputada Benedita, que ela está sendo esperada em tal lugar?". Eu fechava a porta, abria novamente: "Sou eu". Porque eu também tenho todo um processo didático para lidar com essas pessoas, para elas entenderem.

Quando eu montei aqui a assessoria, eu tinha um assessor loirão, o William. E o William falava assim para a minha chefe de gabinete: "Ela fica falando essa coisa de negro, mas não tem nada disso, né, Cícera? Eu não vejo essas coisas". [Cícera Bezerra de Morais é chefe de gabinete de Benedita há 40 anos]. Eu falei para a Cícera: "Vamos trabalhar a cabeça dele. Dê a ele as correspondências para abrir".

Agência Brasil: E o que tinha?

Benedita: "Macaca, vai plantar bananeira, aqui não é seu lugar", mandavam no papel higiênico. Eram essas coisas. E ele foi ficando e depois se tornou um militante radical, porque viu que essas coisas realmente acontecem com a gente.

Agência Brasil: E como a senhora lidava com esses ataques naquele momento?

Benedita: Tinha as coisas que eu respondia, mas tudo didaticamente. Porque eu queria que aquela pessoa ficasse confortável com a minha resposta e desse atenção para aquilo que eu estava colocando. Eu não ia falar: "Você é um burro, você é isso, aquilo". De jeito nenhum. Eu contava um pedacinho da minha história, um pedacinho da história do Brasil. Eu dizia assim: "Vou te contar uma história que você não vai ver em nenhum livro. Eu sou Benedita da Silva, tenho tantos anos, nascida e criada na favela tal". Aí começava a falar.



Agência Brasil: O que a senhora acha que o exercício da política lhe tirou como esposa, como mãe, como avó? A senhora, em algum momento, pensou em abrir mão dos cargos no Parlamento por causa dessas outras identidades, que talvez tenham ficado mais prejudicadas pela sua luta?

Benedita: Eu me tornei um bombril: mil e uma utilidades. Nós combinamos em casa o seguinte: de 15 em 15 dias, encontro da família na minha casa para eu poder conversar com eles. Eram os netos; os netos cresceram, casaram, e agora são os bisnetos. E uma vez por mês eu cozinhava, porque o [Antônio] Pitanga gosta muito da minha comida. O restante, meu filho, era só a dedicação. E aos domingos eu não deixava de ir à igreja.

Agência Brasil: A senhora foi trabalhadora doméstica e cozinhava desde cedo. Quando chegou ao Parlamento, cozinhar voltou a ser um prazer?

Benedita: É, porque nas horas mais difíceis eu gosto de ir para a cozinha. A minha terapia é na cozinha e na igreja. Eu corro para a igreja e vou para a cozinha. Todo mundo dizia: "A Bené está na cozinha, está inventando coisa".

Agência Brasil: E muitos encontros políticos também aconteceram nessa cozinha?

Benedita: Eu fazia uma feijoada todo 13 de maio, que reunia 2 mil pessoas. Durante 30 anos eu fiz, porque o meu neto nasceu no dia 13 de maio. Podia cair segunda, terça... Era o único dia que eu faltava aqui. Eu dizia: "Esse não, esse é sagrado, eu vou".

Agência Brasil: A senhora ganhou nove eleições e perdeu quatro. Qual foi a eleição que mais doeu? E qual vitória compensou essas derrotas todas?

Benedita: A que mais doeu foi a primeira vez que eu me candidatei à prefeitura do Rio de Janeiro. Eu tinha tudo para ser a prefeita. Acho que houve um erro de condução e, no segundo turno, o Cesar Maia me passou e ganhou a prefeitura. [Em 1992, Benedita venceu o primeiro turno, com 32,94% dos votos válidos, mas no segundo turno Cesar Maia, então no PMDB, virou o jogo e venceu por 51,89% a 48,11%, uma diferença de pouco mais de 104 mil votos] Depois eu tentei mais uma vez, mas também não deu. [Em 2020, de novo para a Prefeitura do Rio, vencida por Eduardo Paes; ela ficou em quarto lugar]. Naquela época eu fiquei muito... (faz cara de triste). Foi uma campanha em que eu vi o pessoal descendo o morro, todo mundo. E essa campanha agora me alegrou demais.

Agência Brasil: Mesmo com a derrota nas urnas?

Benedita: Eu tive 3 milhões e 220 mil votos. E eu sei que contribuí muito para a reeleição do Lula. Então, valeu muito, porque no primeiro momento nós entramos com a minha campanha, Benedita senadora.

Agência Brasil: No lançamento da campanha do presidente Lula (em 16 de agosto, no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo), quem falou primeiro foi a senhora.

Benedita: É. Nós começamos a alimentar, alimentar, alimentar. No segundo turno, algumas pessoas ficaram tristes. Aqui o pessoal ficou muito triste. Eu disse: "Gente, uma das coisas que o político tem que entender é saber ganhar e saber perder. Ninguém entra para perder. Mas se perder também não é o fim. Se tiver intenção e quiser, na outra tem oportunidade". Foi sempre assim que eu pensei.

Agência Brasil: E teve uma vitória mais saborosa do que as outras?

Benedita: Eu sou muito fria para o resultado. Na campanha eu sou uma pessoa alegre: você me abraça, eu abraço, eu tiro foto. Mas quando chega a apuração, eu não vejo. Eu só peço: "Me dê o resultado". As pessoas ligam: "Bené, você perdeu". Eu falo: "É? Tá bom. Amanhã a gente fala sobre isso". Eu ligo a televisão, vejo um filme, faço minha oração e vou dormir. Já estou com essa solidez. Minha campanha foi uma campanha linda. Aí o sistema parou por uma hora. Quando voltou, já voltou comigo em terceiro lugar. Eu vi um silêncio na sala, porque eu não gosto de apuração. Eu não vejo meu time jogar; só vejo depois que ele joga.

Agência Brasil: Qual é o seu time?

Benedita: Eu sou Botafogo. Se ele ganhou, se perdeu, aí eu vou lá ver o jogo. A Seleção Brasileira é que eu não vejo mesmo. Então fez aquele silêncio, e meu marido foi para o quarto. Eu estava no escritório assistindo ao culto online. Quando abri a porta do quarto, ele falou: "É, filha, como pode, né?". Eu digo: "Tá bom. E qual é o resultado? Não deu para a gente, né?". Ele: "Não deu". Fui para a sala e estava todo mundo com os olhos cheios d'água: meus netos, minha filha, meus bisnetos. Eu cheguei: "Gente, o que que houve? Quem morreu? Nós temos uma campanha! A campanha não acabou! Nós temos um segundo turno do Lula, e eu vou para a rua!". E contava com o segundo turno do Eduardo [Paes] também, que acabou não acontecendo. Mas, no dia seguinte, eu juntei todo mundo: "Vamos botar a campanha do Lula na rua. Agora é Lula".

Agência Brasil: E de onde vem essa resiliência? É uma personalidade sua ou é o que a vida vem ensinando na política?

Benedita: Graças a Deus eu tenho muito equilíbrio. A vida, por algum tempo, me fez perder mais do que ganhar. Eu tinha que ter uma saída. Qual é a saída para uma pessoa que nasce no insucesso, que tem um monte de coisa marcante acontecendo na vida? Ou ela tem uma fé, e graças a Deus eu tenho fé em Deus, e diz: "Olha, eu estou na mão de Deus e vou fazer a minha parte". Foi sempre assim a minha vida.

Agência Brasil: A senhora chegou aqui nos anos 80 já declarando que era cristã, evangélica, pentecostal, da Assembleia de Deus...

Benedita: É, eu até brincava: "PTcostais".



Agência Brasil: Ao longo dessas décadas, a gente viu esse bloco evangélico, que já existia na Constituinte, se fortalecer. A senhora sempre declarou a sua fé abertamente, mas sempre defendeu o Estado laico. Como vê hoje o fortalecimento dessas lideranças que usam a religião e o discurso religioso de maneira eleitoral?

Benedita: Eu nunca troquei o púlpito pela tribuna nem a tribuna pelo púlpito. Acho que há momentos para cada coisa. A espiritualidade, para mim, é meu alicerce. Não pode estar metida em confusão. Por outro lado, quando você é eleito, você não pergunta qual é o sexo, qual é a orientação, qual é a religião de ninguém. Você é eleito e passa a representar o seu estado. E nessa representação você deve ter um projeto. No meu caso, é um projeto de inclusão. Tem coisas que eu sou inteiramente contra, mas eu tenho responsabilidade com a sua vida. Você é diferente de mim, mas sou eu que tenho nas mãos a oportunidade e a autoridade de mudar a sua vida. Aí eu não mudo? Não faço nada?

E sou uma mulher de oração. A cada coisa ruim que passa na minha vida, eu vou para casa, dobro o meu joelho e converso com Deus. E pronto. Eu nunca fui eleita baseada na Bíblia. Mas tenho certeza de que todo o meu mandato esteve de acordo com a palavra de Deus.

Agência Brasil: Estou vendo que a senhora tem uma Bíblia aqui. Usa como momento de consulta, de oração antes de tomar decisões?

Benedita: É que todo lugar tem uma Bíblia, até no carro do meu marido, que não é evangélico. Vou botando as Bíblias no carro dele. Sempre que chego aqui, faço minha oração. Agradeço a Deus por ter chegado, peço que Ele dê um dia com muita calma, que abençoe todas as pessoas que trabalham comigo. Abro a porta, começo a atender as pessoas e vai meu dia. Um dia muito feliz, muito alegre. Eu tenho muito prazer nas coisas que faço, por isso não tenho o que chorar. Deus me ajudou muito. Eu sei de onde eu vim e sei para onde vou, porque o político não pode esquecer de onde ele veio. Se esquece, ele não vai para lugar nenhum.



Agência Brasil: Quais projetos, como autora ou relatora, mais lhe deram orgulho nessas quatro décadas? A senhora foi uma lutadora pelo reconhecimento do trabalho doméstico como profissão digna de todos os direitos trabalhistas. Tinha também uma questão pessoal, sendo a senhora ex-trabalhadora doméstica. Essa foi a sua grande vitória?

Benedita: Eu tenho muitos projetos voltados para a minha situação de vida. A maioria dos projetos que eu defendi tinha a ver com o que eu passei e eu não gostaria que ninguém passasse. Trabalhei muito em cima da questão da pobreza: antes de sair o Fome Zero, eu já tinha um projeto no Senado, quando era senadora. Apresentei um projeto para as mães que estavam presas: o bebê nascia e eles tiravam o bebê, levavam embora. Eu fiz, graças a Deus, um projeto que passou a garantir que ela, durante seis meses, pudesse dar de mamar ao filho, ficar com ele e depois entregar. Eu vivi desamparada, vivi meus momentos tristes, meus momentos sem comida, sem casa. Você deve transformar uma derrota em vitória com a sua fé.

Outra, que a maioria não sabe, é a Língua de Sinais [Língua Brasileira de Sinais – Libras]. Um projeto meu foi aprovado, e o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Tenho muito orgulho desse projeto. Ele e o da trabalhadora doméstica são os mais visíveis: as trabalhadoras domésticas estão aí e a Língua de Sinais também. E tenho me dedicado às mães atípicas.

Agência Brasil: Quais são seus planos para o futuro?

Benedita: Primeiro é descansar. Eu venho nessa coisa sem férias, sem descanso nenhum. Depois, eu tenho tantas propostas que nem sei. Tenho que sentar com o Pitanga para a gente planejar os dois, porque a gente namora o tempo todo. Eu vou para um lado, ele vai para o outro; eu viajo, ele fica; quando eu estou chegando, ele já está saindo. Então a gente senta para ver quando os dois podem bater a agenda, e aí eu vou dar uma descansada.

Agência Brasil: Qual é o conselho que a senhora dá para as mulheres negras que chegam ao Congresso, ao Senado, à Câmara? Um conselho que a senhora não recebeu no passado e que elas vão receber agora.

Benedita: Eu não dou muito conselho, não. Eu só falo para elas: "Que bom!". Porque eu estou mais alegre do que elas. Quem sofreu a solidão da política sabe perfeitamente bem quanto é importante a chegada dessas mulheres negras, de todas as mulheres, a chegada da população LGBTQIAPN+, todas essas pessoas por quem você sempre batalhou para que tivessem representação e pudessem defender as suas causas, porque eu não defendo todas as causas. Eu apoio, mas não defendo. Então isso para mim foi muito importante. O que eu deixo para todas elas que chegaram é: "Olha, gratidão por vocês terem se colocado agora para essa grande batalha. Eu estou muito feliz com a minha saída e a chegada de vocês".



*Repórter da Rádio Nacional